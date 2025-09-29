Un fondo saudí compra al gigante de los videojuegos Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Un consorcio de inversores integrado por el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake, comprarán la estadounidense Electronic Arts (EA), por 55.000 millones de dólares (46.810 millones de euros.) Este gigante de los videojuegos está detrás de sagas como FIFA, Los Sims, Star Wars, Battlefield o Mass Effect.

De producirse, sería la mayor compra apalancada registrada (compra financiada por terceros), superando la adquisición de TXU Energy en 2007 (38.376 millones de euros) y otras transacciones históricas de esa década. Esta compra se produce en un repunte de la negociación global a medida que disminuyen los costes de financiación, que revive el apetito por las megatransacciones.

El grupo adquirirá en efectivo el 100% del capital social por 210 dólares por cada acción, según un comunicado de la compañía. La transacción se financiará con fondos propios del trío de inversores y con la renovación de la participación actual de PIF en EA. El fondo saudí ya poseía el 9,9% de EA antes del acuerdo.

De este modo, la empresa recibirá una inyección de capital aproximada de 30.639 millones de euros, mientras que otros 17.022 millones de euros se destinarán a cubrir pasivos tras ser comprometidos "íntegra y exclusivamente" por JP Morgan Chase. De esta última cantidad, 15.320 millones de euros, se aportarán al cierre.

"Experiencias transformadoras" El consejo de administración de EA ha aprobado la iniciativa, que se espera que concluya durante el primer trimestre del año fiscal 2027 después de cumplir todos los requisitos regulatorios necesarios y recibir el visto bueno de los accionistas. Si se completa la operación, EA dejará de negociar sus títulos en Bolsa. Según el presidente y consejero delegado de empresa, Andrew Wilson, "junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras". Además, ha asegurado que está "más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo". Por su parte, el vicegobernador y jefe de inversiones internacionales de PIF, Turqi Alnowaiser, ha indicado que el fondo "ocupa una posición única en los sectores mundiales de los videojuegos y los deportes electrónicos, creando y apoyando ecosistemas que conectan a aficionados, desarrolladores y creadores de propiedad intelectual". Asimismo, desde Affinity Partners, dirigida por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, consideran que EA es una "compañía extraordinaria" por la que apostar. Por otro lado, desde Silver Lake afirman que el futuro de la firma es "brillante" gracias a la inversión realizada. 01.28 min Sector del videojuego