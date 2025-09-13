Super Mario Bros. cumple 40 años: el videojuego que inició la saga con más ventas de la historia

El videojuego que inició la saga más vendida de la historia cumple 40 años este sábado. Super Mario Bros. tuvo su lanzamiento en Japón el 13 de septiembre de 1985, con un éxito que no solo impulsó a Nintendo, sino que recuperó una industria que se encontraba de capa caída.

Desde entonces, la referencia por antonomasia de los juegos de plataformas ha ido evolucionando en cada una de las generaciones de consola, protagonizando nuevos formatos, saltando al anime y a la gran pantalla, generando universos que se plasman en parques temáticos y consolidando una marca que vende artículos de todo tipo y hasta celebra un día internacional en su honor.

Sin embargo, Mario, ese fontanero italiano con un mono azul, la camiseta y la gorra roja y su frondoso bigote que todo el mundo reconoce, hizo su primera aparición en otro juego y bajo otro nombre.

Fue en 1981 cuando Jumpman (Saltarín) se dio a conocer como un héroe en Donkey Kong. Su buena aceptación por los jugadores y sus características de juego llevaron a su creador, Shigeru Miyamoto, a desarrollar un proyecto centrado en él, que 'le salvó del desalojo'.

El desarrollo de Super Mario Bros. A principios de los 80, la sede de Nintendo en Estados Unidos se encontraba en unas oficinas propiedad del empresario Mario Segale (fallecido en 2018), quien tuvo varias discusiones con la compañía japonesa por repetidos impagos en el alquiler. No obstante, el promotor inmobiliario decidió confiar en ellos y no les echó. Tras el éxito de Donkey Kong, Miyamoto vio en Jumpman el personaje ideal para protagonizar su idea revolucionaria y, junto a Minoru Arakawa (director de Nintendo América), decidieron medio en serio, medio en broma, ponerle el nombre del casero, ya que además se parecía físicamente al empresario: tenía un bigote prominente, una complexión robusta y solía llevar gorra. Miyamoto quería revitalizar los "juegos atléticos", expresión con la que se refería a los actuales juegos de plataformas. El primer paso fue Mario Bros., lanzado en 1983 para las máquinas recreativas de arcade. Sin embargo, el diseñador japonés quería un juego más colorido y cuya pantalla se desplazara hacia la derecha. Dos conceptos básicos que, junto a la música y los sonidos compuestos por Kōji Kondō, hicieron de Super Mario Bros. una obra aclamada por la crítica e impulsora de un sinfín de sagas además de la propia, como su 'rival' Sonic. Otras innovaciones que trajo esta entrega fueron la posibilidad de cambiar con suavidad la velocidad del personaje, introducir potenciadores que aumentaban el tamaño y las capacidades de Mario y la presentación de su hermano Luigi para el modo multijugador. En cuanto a la trama, inspirados por Popeye el marino, Nintendo llevó el cliché de la dama en apuros a los videojuegos: Bowser secuestra a la princesa del Reino Champiñón y los hermanos fontaneros luchan contra su ejército hasta que llegan a la verdadera fortaleza, donde le derrotan lanzándole bolas de fuego o haciéndole caer en la lava para liberar a Peach y salvar el mundo. Miyamoto, que también es el 'padre' de Zelda, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, como reconocimiento de su promoción de distintos modos de juego que han puesto de manifiesto la potencia del videojuego como activador mental y social. 05.06 min Shigeru Miyamoto: "No soy un superhéroe, soy una persona corriente"

El referente de cada generación El videojuego, lanzado en 1985 para la consola Famicom, conocida como Nintendo Entertainment System (NES) en Europa, vendió más de 58 millones de copias, un récord de ventas que mantuvo durante 20 años, hasta la publicación en 2006 de Wii Sports. Dentro de la saga, solo Mario Kart 8 / Deluxe lo ha superado, con más de 76 millones de copias vendidas. En total, el personaje de Mario ha vendido más de 800 millones de copias distribuidas en todo el mundo, superando ampliamente a otras franquicias como Pokémon, Tetris, Call of Duty o Grand Theft Auto. Unas cifras que son posible gracias a la reinvención constante de la gallina de los huevos de oro de Nintendo. En la actualidad, las historias del fontanero ya no solo se centran en rescatar a la princesa, totalmente emancipada y empoderada con su propia línea de videojuegos, sino que navega por el universo intentando deshacer los malvados planes de sus adversarios. Unas ideas siempre simples en apariencia que, con cada nueva consola de Nintendo, ha traído una rica amalgama de nuevos gráficos, cuidados escenarios e innovadores mecanismos de jugabilidad: Super Mario Land en la Game Boy (1989), Super Mario World en la SNES (1990), Super Mario 64 en la Nintendo 64 (1996), Super Mario Sunshine en la GameCube (2002), New Super Mario Bros. en la Nintendo DS (2006), Super Mario Galaxy en la Wii (2007), Super Mario 3D Land en la Nintendo 3DS (2011), Super Mario 3D World en la Wii U (2013) y Super Mario Odyssey en la Nintendo Switch (2017). A estas entregas principales se unen otras muchas de tremenda popularidad como Super Mario Maker, que introdujo en 2015 la posibilidad de que los usuarios crearan sus propios niveles, con un sinfín herramientas disponibles; o Super Mario Bros. Wonder (2023), que recatapultó el clásico juego de plataformas en dos dimensiones a la Nintendo Switch, con la aclamación de la crítica. Pero Mario no solo salta por las plataformas, sino que compite en carreras (Mario Kart), hace que la familia rivalice en minijuegos con Mario Party, y se desempeña en múltiples deportes, hasta enfrentarse en los Juegos Olímpicos contra Sonic. Además, los distintos personajes de la saga como Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Daisy, Bowser, Wario o Waluigi también disponen de entregas propias. De hecho, Nintendo le ha devuelto el protagonismo inicial a Donkey Kong para el juego de plataformas que inicia la generación de la Switch 2 (Mario se ha estrenado en ella con Mario Kart World). En la víspera del 40º aniversario del primer videojuego del personaje, Nintendo ha celebrado uno de sus clásicos directos con nuevos anuncios, entre los que se incluye el salto de Super Mario Galaxy 1 y 2 a la Switch 2, así como de Super Mario Wonder, y dos nuevos juegos: Mario Tenis Fever y Yoshi y el libro misterioso.