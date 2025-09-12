La nueva película del universo Mario Bros se estrenará en cines en abril de 2026

Nintendo ha revelado este viernes que la secuela de Super Mario Bros. La película, estrenada en 2023, llegará a los cines en abril de 2026 bajo el nombre de Super Mario Galaxy. La película.

El largometraje está de nuevo a cargo de los estudios Illumination, compañía encargada de grandes sagas como Gru: Mi villano favorito o Canta, y la dirección está bajo el mando de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes ya estuvieron al frente de la primera entrega.

La primera película, que adapta la vida del característico personaje de videojuegos recaudó 1.360 millones de dólares y se convirtió en la segunda película más taquillera de 2023, además de ocupar el puesto 18 de la historia. En España, el día de apertura Super Mario Bros. La película recaudó casi 2,1 millones de euros, con más de 370.000 espectadores, lo que la llevó a considerarla el mejor estreno para una película de animación en el país.

Además, la canción Peaches, que el mítico villano dedica enamorado a la princesa Peach, supuso un fenómeno viral en redes sociales.

En Super Mario Bros. La Película, los hermanos fontaneros Mario y Luigi tratan de arreglar el problema de una avería subterránea cuando se ven transportados a un nuevo mundo mágico. Ambos quedan separados y es entonces cuando Mario emprende una épica misión para encontrar a Luigi, con la ayuda del champiñón local Toad y la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach.