El videojuego francés ‘Clair Obscur: Expedition 33’ arrasa en los Game Awards 2025
- Clair Obscur: Expedition 33 bate el récord de los Game Awards, con nueve premios
- Kingdom Come: Deliverance II, el otro gran favorito, se va de vacío
La noche de este jueves se ha celebrado la gala número 12 de los Game Awards en el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos), que ha premiado a los mejores videojuegos del año 2025.
El gran dominador de esta edición ha sido el videojuego francés de rol y fantasía oscura, Clair Obscur: Expedition 33, que se ha hecho con nueve premios, incluyendo mejor juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés), mejor dirección y mejor narrativa.
El videojuego, del estudio independiente Sandfall Interactive, ha batido el récord de más galardones en los Game Awards que ostentaba The Last of Us II desde 2020, que ganó siete premios.
El otro gran favorito de la gala, Kingdom Come: Deliverance II, se va de vacío, perjudicado por competir directamente con Clair Obscur: Expedition 33 en las categorías generales y en la particular de mejor videojuego de rol.
Por su parte, Hollow Knight: Silksong, otro de los nombres propios de los videojuegos del año, ha logrado cosechar un premio al triunfar en la categoría de mejor videojuego de acción/aventura, imponiéndose a otros títulos importantes del año, como Death Stranding 2: On the Beach o Ghost of Yōtei, de los creadores de Ghost of Tsushima.
En el apartado de mejor adaptación de videojuego, la temporada 2 de The Last of Us se ha impuesto a la serie animada de Devil May Cry, a Una película de Minecraft o a la cinta de Until Dawn, entre otras.
Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la aclamada saga de Rockstar Games, ha conseguido el galardón de juego más esperado de 2026, por delante de Marvel: Lobezno y de The Witcher IV, entre otros. En 2024 ganó el mismo premio, ya que estaba previsto que se estrenara este 2025.
Aquí está la lista completa de ganadores:
Juego del año
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Donkey Kong Bananza'
'Hades II'
'Hollow Knight: Silksong'
'Kingdom Come: Deliverance II'
Mejor dirección de juego
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Ghost of Yōtei'
'Hades II'
'Split Fiction'
Mejor narrativa
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Ghost of Yōtei'
'Kingdom Come: Deliverance II'
'Silent Hill F'
Mejor dirección de arte
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Ghost of Yōtei'
'Hades II'
'Hollow Knight: Silksong'
Mejor banda sonora y música
Christopher Larkin - 'Hollow Knight: Silksong'
Darren Korb - 'Hades II'
Lorien Testard - 'Clair Obscur: Expedition 33' -GANADOR
Toma Otowa - 'Ghost of Yōtei'
Woodkid y Ludvig Forssell - 'Death Stranding 2: On the Beach'
Mejor diseño de sonido
'Battlefield 6' - GANADOR
'Clair Obscur: Expedition 33'
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Ghost of Yōtei'
'Silent Hill F'
Mejor interpretación
Ben Starr - 'Clair Obscur: Expedition 33'
Charlie Cox - 'Clair Obscur: Expedition 33'
Erika Ishii - 'Ghost of Yōtei'
Jennifer English - 'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADORA
Konatsu Kato - 'Silent Hill F'
Troy Baker - 'Indiana Jones and the Great Circle'
Innovación en accesibilidad
'Assassin’s Creed: Shadows'
'Atomfall'
'Doom: The Dark Ages' - GANADOR
'EA Sports FC 26'
'South of Midnight'
Juegos por el impacto
'Consume Me'
'Despelote'
'Lost Records: Bloom & Rage'
'South of Midnight' - GANADOR
'Wanderstop'
Mejor juego en curso
'Final Fantasy XIV'
'Fortnite'
'Helldivers 2'
'Marvel Rivals'
'No Man’s Sky' - GANADOR
Mejor apoyo a la comunidad
'Baldur’s Gate 3' - GANADOR
'Final Fantasy XIV'
'Fortnite'
“Helldivers 2”
'No Man’s Sky'
Mejor juego independiente
'Absolum'
'Ball x Pit'
'Blue Prince'
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Hades II'
'Hollow Knight: Silksong'
Mejor debut de juego independiente
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Blue Prince'
'Despelote'
'Dispatch'
'Megabonk'
Mejor juego para móviles
'Destiny: Rising'
'Persona 5: The Phantom X'
'Sonic Rumble'
'Umamusume: Pretty Derby' - GANADOR
'Wuthering Waves'
Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
'Alien: Rogue Incursion'
'Arken Age'
'Ghost Town'
'Marvel’s Deadpool VR'
'The Midnight Walk' - GANADOR
Mejor juego de acción
'Battlefield 6'
'Doom: The Dark Ages'
'Hades II' - GANADOR
'Ninja Gaiden 4'
'Shinobi: Art of Vengeance'
Mejor acción/aventura
'Death Stranding 2: On the Beach'
'Ghost of Yōtei'
'Hollow Knight: Silksong' - GANADOR
'Indiana Jones and the Great Circle'
'Split Fiction'
Mejor RPG
'Avowed'
'Clair Obscur: Expedition 33' - GANADOR
'Kingdom Come: Deliverance II'
'Monster Hunter Wilds'
'The Outer Worlds 2'
Mejor combate
'2XKO'
'Capcom Fighting Collection 2'
'Fatal Fury: City of Wolves' - GANADOR
'Mortal Kombat: Legacy Kollection'
'Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage'
Mejor juego familiar
'Donkey Kong Bananza' - GANADOR
'Lego Party!'
'Lego Voyagers'
'Mario Kart World'
'Sonic Racing: Crossworlds'
'Split Fiction'
Mejor Sim/estrategia
'Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles' - GANADOR
'Jurassic World Evolution 3'
'Sid Meier’s Civilization VII'
'Tempest Rising'
'The Alters'
'Two Point Museum'
Mejor juego deportivo/carreras
'EA Sports FC 26'
'F1 25'
'Mario Kart World' - GANADOR
'Rematch'
'Sonic Racing: Crossworlds'
Mejor juego multijugador
'Arc Raiders' - GANADOR
'Battlefield 6'
'Elden Ring Nightreign'
'Peak'
'Split Fiction'
Mejor adaptación
'A Minecraft Movie'
'Devil May Cry'
'Splinter Cell: Deathwatch'
“The Last of Us: Season 2” - GANADOR
“Until Dawn”
Resto de categorías
Mejor juego Esports: 'Counter-Strike 2'
Mejor atleta de Esports: Chovy
Mejor equipo de Esports: Team Vitality, de 'Counter-Strike 2'
Mejor creador de contenido del año: MoistCr1TiKaL
Juego más anticipado: 'Grand Theft Auto VI'
Juego que cambia la industria: 'Girls Make Games'
Premio Voz del jugador: 'Wuthering Waves'