Muere en un accidente de tráfico el cocreador de la saga de videojuegos Call of Duty, Vince Zampella, a los 55 años

El cocreador de la popular franquicia de videojuegos Call of Duty, Vince Zampella, ha fallecido a los 55 años. Según ha informado NBC Los Ángeles, el responsable del estudio detrás de títulos como Titanfall y Apex Legends, Respawn Entertainment, murió el domingo 21 de diciembre en California tras sufrir un accidente de tráfico.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), en el siniestro, donde se vio implicado un solo vehículo, también ha perdido la vida un pasajero cuya identidad no ha sido revelada. Las autoridades han afirmado que, por motivos no aclarados, Zampella "se desvió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y el coche quedó completamente envuelto" en llamas. El accidente tuvo lugar en el valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles.

Los agentes californianos han añadido que "el pasajero salió despedido del vehículo y el conductor quedó atrapado". NBC ha asegurado que Zampella falleció en el lugar del accidente y que el acompañante murió en el hospital a causa de las heridas sufridas.