Muere en un accidente de tráfico el cocreador de la saga de videojuegos Call of Duty, Vince Zampella, a los 55 años
- Era el responsable de Respawn Entertainment, el estudio detrás de títulos como Titanfall, Apex Legens o Star Wars Jedi
- Recientemente asumió en Electronic Arts la responsabilidad de orientar el futuro de la saga Battlefield
El cocreador de la popular franquicia de videojuegos Call of Duty, Vince Zampella, ha fallecido a los 55 años. Según ha informado NBC Los Ángeles, el responsable del estudio detrás de títulos como Titanfall y Apex Legends, Respawn Entertainment, murió el domingo 21 de diciembre en California tras sufrir un accidente de tráfico.
Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), en el siniestro, donde se vio implicado un solo vehículo, también ha perdido la vida un pasajero cuya identidad no ha sido revelada. Las autoridades han afirmado que, por motivos no aclarados, Zampella "se desvió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y el coche quedó completamente envuelto" en llamas. El accidente tuvo lugar en el valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles.
Los agentes californianos han añadido que "el pasajero salió despedido del vehículo y el conductor quedó atrapado". NBC ha asegurado que Zampella falleció en el lugar del accidente y que el acompañante murió en el hospital a causa de las heridas sufridas.
Zampella, un referente en la industria de los videojuegos
Electronic Arts (EA), propietaria de Respawn Entertainment, ha manifestado a través de un comunicado que "esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, con sus seres queridos y con todas las personas a las que ha llegado su trabajo". Además, el comunicado destaca "la influencia de Vince en la industria del videojuego", calificándola de "profunda y de gran alcance". También define a Zampella como "amigo, compañero, líder y creador visionario".
El comunicado concluye que "su obra ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo" y que "su legado seguirá marcando cómo se hacen los juegos y cómo se conectan los jugadores durante generaciones".
Zampella, que nació el 1 de octubre de 1970, no solo está asociado al nacimiento de Call of Duty, fenómeno cultural con más de 500 millones de copias vendidas. También participó en la fundación del estudio Infinity Ward, que puso en marcha la saga en 2003 que a día de hoy cuenta con 45 entregas. Además, la saga ya prepara su adaptación cinematográfica con el director de cine Peter Berg a los mandos.
En 2010, tras su salida de Infinity Ward, Zampella y Jason West fundaron Respawn Entertainment. Este estudio es el responsable de títulos de enorme repercusión como Titanfall, Apex Legends y la serie de videojuegos Star Wars Jedi. Zampella también asumió recientemente responsabilidades de primer nivel dentro de EA, como orientar el futuro de una marca histórica del videojuego de acción y disparos como lo es la saga Battlefield, principal competidora de Call of Duty.