El Gobierno aprueba hoy la primera estrategia para detectar y combatir la soledad no deseada

Combatir la soledad no deseada de una manera transversal y desde una perspectiva estructural, comunitaria y centrada en las personas es el principal objetivo del Marco Estratégico de Soledades que aprobará este martes el Consejo de Ministros ante una realidad que sitúa en un 20% el porcentaje que experimenta la soledad no deseada y un 13,5% de forma crónica, según el Barómetro de la Soledad no deseada de la Fundación Once.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentará este martes este plan, que define como "estrategia pionera en España" que por primera vez permite establecer un marco común para abordar la prevención de la soledad en todas las etapas de la vida, situando la pertenencia y la cohesión social como pilares del estado del bienestar.

"El problema no es la soledad, sino la imposibilidad de elegirla, de poder disfrutarla cuando se quiera, teniendo al mismo tiempo una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía, consejo o un espacio compartido”, afirma Bustinduy.

La estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

Este marco impulsa respuestas integradas, que se centran en las condiciones que generan, agravan o cronifican las soledades, y, como novedad, incorpora de forma explícita la dimensión relacional, que ha quedado históricamente en un segundo plano en todo lo relativo al desarrollo de la política pública.

Y es que hay factores, como la vulnerabilidad económica, que son determinantes en la producción de soledades: casi la mitad de las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad (el 47,4%) experimenta soledad no deseada, frente a un 10,9% que la sienten sin tener apuros económicos. La cifra evidencia que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales, reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos.