Gran Premio de Miami 2026, en directo hoy la carrera sprint de Fórmula 1

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se disputa este sábado a partir de las 18:00 horas peninsulares en el Circuito Internacional Hard Rock Stadium. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa:

Vuelve la F1 después de la cancelación obligada de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega como líder del campeonato con 72 puntos, seguido por su compañero George Russell con 63. La competición estrena en Miami una modificación del reglamento técnico por parte de la FIA. Esta reforma reduce el peso de la energía eléctrica en favor del motor de combustión, tras las quejas de pilotos como Max Verstappen y Fernando Alonso sobre la manejabilidad de los monoplazas y el accidente de Oliver Bearman en Japón derivado del uso del modo boost.

En la clasificación general, Charles Leclerc (49 puntos) y Lewis Hamilton (41) ocupan la tercera y cuarta posición. Por su parte, los pilotos españoles han tenido un inicio difícil: Carlos Sainz suma solo dos puntos, mientras que Fernando Alonso aún no ha puntuado debido a la falta de fiabilidad de su Aston Martin. El argentino Franco Colapinto buscará volver a los puntos tras su décimo puesto en China, y el mexicano Sergio Pérez continúa su adaptación tras regresar al certamen con Cadillac.

El evento se disputa en el circuito urbano del Hard Rock Stadium. El formato del fin de semana incluye una única sesión de entrenamientos libres de 90 minutos el viernes, seguida de la clasificación para el sprint. El sábado se correrá la carrera sprint (19 vueltas) y la clasificación principal, dejando para el domingo la carrera a 57 vueltas. Pirelli suministrará la gama de compuestos más blandos (C3, C4 y C5).