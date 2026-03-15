Andrea Antonelli firma su primera victoria en la F1 en el doblete de Mercedes en China

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha logrado su primera victoria en la Fórmula 1tras imponerse por delante de su compañero George Russell en la carrera larga del Gran Premio de China donde Carlos Sainz finalizó décimo y Fernando Alonso se retiró en la vuelta 33.

La escudería Mercedes mantiene su dominio en este arranque de temporada con Ferrari en un escalón por debajo con Lewis Hamilton, segundo, y Charles Leclerc, tercero, este domingo en la carrera disputada en el Circuito de Shangái mientras que Max Verstappen, al igual que Alonso, no consiguió finalizar la prueba.

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