La Flotilla confirma la liberación del activista hispanopalestino Abu Keshek tras "seis días brutales" detenido en Israel

La Flotilla Global Sumud confirmó este domingo que el activista hispanopalestino Saif Abu Keshek fue liberado por las autoridades israelíes "tras seis días brutales" detenido en una prisión del sur del país, después de ser arrestado por la Marina de Israel en una operación ejecutada en aguas internacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí había anunciado este domingo por la mañana haber deportado al activista Saif Abu Keshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud encarcelados en Israel desde hace más de una semana.

"Tras concluir la investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, pertenecientes a la flotilla de provocación, fueron deportados hoy de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza", expresó el Ministerio Exteriores israelí en un comunicado.