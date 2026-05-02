Albares afirma que Abu Keshek, el español detenido en la flotilla, desembarca en Israel este sábado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el activista de la Global Sumud Flotilla con nacionalidad española detenido por Israel, Saif Abu Keshek, desembarca en Israel este sábado por la mañana, en el puerto de Ashdod, y que este mediodía recibirá asistencia consular por parte del cónsul de España en Tel Aviv (Israel).

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio esta mañana, el ministro ha apuntado que el activista de nacionalidad brasileña Thiago Ávila también llega este sábado a Israel donde recibirá atención consular por parte de los diplomáticos brasileños. Así, ha explicado que las autoridades israelíes han aceptado la solicitud formal del Gobierno de ofrecer asistencia consular y entrar en contacto con Abu Keshek, que también recibirá atención por parte de las autoridades suecas, país del que, dice, también cuenta con la nacionalidad.

Albares: "Estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales" Preguntado por si tiene constancia de que se hayan producido torturas por parte de Israel a Abu Keshek ha asegurado que no puede confirmarlo porque todavía no han tenido contacto con el activista, aunque sí ha informado que este viernes la cónsul española en Creta (Grecia) tuvo que desplazarse al hospital porque varios activistas requirieron asistencia médica. "Quiero ser muy claro aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes", ha añadido, y ha dicho que Abu Keshek no debería estar en Israel y debería haber sido desembarcado en Creta con el resto de activistas

La flotilla afirma que los activistas Ávila y Abu Keshek están siendo trasladados a Israel La Flotilla Global Sumud ha asegurado que el activista brasileño Thiago Ávila y el español de origen palestino Saif Abu Keshek, que denuncian que ha sido torturado por el Ejército israelí, están siendo ya transportados desde Grecia hacia Israel, donde se prevé que lleguen el sábado. Según un comunicado publicado en la madrugada de este mismo sábado, ambos participantes de la flotilla fueron trasladados al barco israelí Nahshon, igual que los 174 activistas que navegaban en las 22 naves del convoy interceptado en la noche del jueves, pero al contrario que sus compañeros fueron retenidos ahí. La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar" Ahora, la Flotilla asegura que el Nahshon, con Ávila y Abu Keshek a bordo, "ha dejado las aguas territoriales de Grecia y está en ruta hacia la Palestina ocupada", como nombran a Israel. El comunicado también reafirma las denuncias de tortura especialmente contra el español-palestino, quien dicen que fue agredido por el Ejército israelí en esa embarcación.