Las ballenas del estrecho de Ormuz, víctimas invisibles de la guerra

Cuando hablamos de una guerra, por lo general, damos por hecho que detrás hay siempre un drama humano, pero a veces olvidamos que también hay un drama medioambiental. Es lo que está sucediendo en las aguas del estrecho de Ormuz, donde vive un centenar de ballenas jorobadas que nunca migra, que vive, se alimenta y cría en una de las zonas más transitadas del planeta.

Un ecosistema extremo Las aguas que bañan el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán se caracterizan por ser poco profundas y por registrar temperaturas muy calientes y altos índices de salinidad. Albergan manglares, praderas marinas y corales y constituyen un área muy rica en peces, tiburones, delfines, tortugas y galápagos. Las ballenas jorobadas de Omán poseen una característica particular: a diferencia de todas las demás ballenas jorobadas del mundo, no realizan migraciones de norte a sur. Permanecen en la misma zona para alimentarse y reproducirse durante toda su vida. El agua, como objetivo de guerra en el golfo Pérsico: cuando el recurso más preciado no es el petróleo

Un enemigo llamado ruido Todos los cetáceos que habitan de forma temporal o sedentaria las aguas del estrecho de Ormuz se están viendo afectadas directamente por la guerra, principalmente, por el impacto de las explosiones en el mar, por el ruido de los sónares y los motores de los barcos y por las ondas que generan las minas marinas. Todas las ballenas son animales sociales que viven en grupos, y utilizan la emisión y la percepción de sonidos de baja frecuencia para todas sus actividades vitales: alimentarse, reproducirse, para interactuar socialmente y para desplazarse. El problema es que cuando hay fuentes de sonido más fuertes que sus vocalizaciones, estas pueden enmascarar a las más débiles.

Cultura submarina sofisticada Todos los cetáceos son animales sociales, inteligentes y sensibles que desarrollan características específicas de su grupo. Así lo mantiene el oceanógrafo Olivier Adam de la Universidad Sorbona de Abu Dabi. Es experto en bioacústica y lleva décadas estudiando a las ballenas del estrecho de Ormuz. "Cada grupo emplea sus propios sonidos, silbidos, llamadas, por lo que hablamos de cultura acústica, cultura vocal. Lo que quiero decir es que existen diferentes dialectos que corresponden a cada grupo de cetáceos y que se transmiten de generación en generación. Esta memoria colectiva es lo que llamamos 'cultura'", ha indicado a RNE. Nubes tóxicas, vertidos y "ríos de fuego": la guerra de Irán también se libra contra el medio ambiente