Nubes tóxicas, vertidos y "ríos de fuego": la guerra de Irán también se libra contra el medio ambiente

Los más de nueve millones de habitantes de Teherán amanecieron el pasado fin de semana en un escenario apocalíptico. Los bombardeos de Israel contra una treintena de refinerías y almacenes de petróleo provocaron una densa nube tóxica que cubrió el cielo de la capital iraní, convirtiendo el día en noche cerrada.

Es quizá la más llamativa de las consecuencias ambientales de los 13 días de guerra en Oriente Medio, pero no la única. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero, el conflicto ha escalado en la región: Teherán ha contestado bombardeando refinerías y plantas de gas en los países del Golfo, aliados de Washington, y los ataques de ambos bandos contra cargueros y barcos petroleros han hecho saltar las alarmas por los vertidos.

El conflicto ya deja cientos de muertos, pero el frente secundario que supone la guerra contra el medio ambiente, en una región extremadamente delicada al albergar la mayor parte de la producción de petróleo del mundo, afecta ya a millones de personas de manera directa o indirecta.

Más de 300 incidentes con impacto ambiental La organización británica Conflict and Environment Observatory (CEOBS) calcula que en los primeros diez días de guerra se han dado más de 300 incidentes con impacto ambiental, no solo en Irán sino también en países vecinos como Emiratos Árabes, Kuwait, Bahréin o Arabia Saudí. El conflicto se ha ampliado y ya implica ataques desde Chipre, en el Mediterráneo, hasta las costas de Sri Lanka, en el Índico. Pero este recuento apenas "roza la superficie" del impacto real del conflicto, ya que Irán practica un bloqueo informativo y las imágenes por satélite, que en muchos casos proceden de proveedores para el Ejército estadounidense, llegan a cuentagotas, explica a RTVE Noticias el director de CEOBS, Doug Weir. Incidentes de daño medioambiental desde el inicio de la guerra de Irán (28 febrero - 10 marzo 2026)

Puntuación de riesgo ambiental Puntuación calculada en función del perfil de riesgo de una instalación, su ubicación y la magnitud del incidente. InfografíaRTVE Fuente: CEOBS %descripcion-infografia% Lo que sí que se puede observar, algo que se da en general en los conflictos bélicos, es que los objetivos de los ataques han pasado de dirigirse en un primer momento contra infraestructuras militares a centrarse más tarde en "objetivos civiles" como refinerías y almacenes de petróleo. Cualquier guerra tiene un alto impacto ambiental, ya que los bombardeos sobre instalaciones militares liberan metales pesados y compuestos químicos tóxicos, pero en esta se da el agravante de que las infraestructuras energéticas -además muy numerosas en la región- están en la diana de misiles y drones, con el riesgo que ello conlleva para la población y los ecosistemas. También están en el foco las plantas desalinizadoras, cuya destrucción podría tener gravísimas consecuencias en esta región desértica. El agua, como objetivo de guerra en el golfo Pérsico: cuando el recurso más preciado no es el petróleo Samuel A. Pilar

"Se suelen bombardear las instalaciones petroleras, pero no en plena ciudad" Para Weir, que lleva años monitorizando los daños de las guerras al medio ambiente, las imágenes de los incendios petrolíferos de Teherán fueron "impactantes". "Solemos ver muchas instalaciones petroleras bombardeadas en zonas de guerra, pero no suelen estar en pleno centro de la ciudad, con tanta gente alrededor", cuenta. La quema incompleta del petróleo provocada por las explosiones libera al aire sustancias tóxicas como monóxido de carbono, dióxido de azufre u óxidos de nitrógeno, así como compuestos del hollín extremadamente peligrosos para la salud como el carbono negro. Teherán, al estar rodeada de montañas, ya está predispuesta a una baja calidad del aire, por lo que si a ello se añaden las partículas contaminantes, las consecuencias son especialmente graves para la población. "El problema principal para la salud es la inhalación", que provoca "problemas respiratorios, sobre todo para personas con enfermedades crónicas", señala por su parte Valentina Carvajal, de Greenpeace. Varias personas se protegen de la nube tóxica en Teherán AFP Las partículas tóxicas pueden viajar cientos y miles de kilómetros, dañando incluso glaciares, como ya ocurrió con el humo de los incendios petrolíferos de la Guerra del Golfo, que terminaron en el Himalaya. Además, si la nube interactúa con las precipitaciones, se puede producir una lluvia ácida, con graves consecuencias para los habitantes de Teherán, pero también para los suelos y las aguas subterráneas si llega a infiltrarse. El derrame de petróleo procedente de los depósitos destruidos por los ataques israelíes se filtró en parte del sistema de alcantarillado de la capital iraní, provocando un "río de fuego" en algunas calles. Posible trayectoria del humo de los incendios de Teherán CEOBS

Incendios eternos en Kuwait La imagen de la nube negra en Teherán recuerda a la estampa dantesca de los pozos petrolíferos de Kuwait en llamas durante meses en 1991. Las tropas iraquíes, en su retirada de este pequeño país al término de la guerra del Golfo, practicaron una política de tierra quemada prendiendo fuego a más de 700 pozos, que tardaron casi un año en apagarse, desatando una de las peores crisis ambientales en tiempos recientes. No solo eso. Para evitar el desembarco de Estados Unidos, liberaron al mar el equivalente a 11 millones de barriles de petróleo, una "marea negra" considerada como un acto de "terrorismo ambiental" sin precedentes, según un informe de la Universidad de Stanford en 2018. La limpieza -financiada, por cierto, mediante un innovador sistema de compensación de la ONU que requisó activos petroleros de Irak- "puede durar décadas" y todavía hay zonas de Kuwait contaminadas, señala Weir. Un avión estadounidense sobrevuela el humo de un incendio de un "lago de petróleo" en llamas en Kuwait en 2001 Lt. Steve Gozzo, U.S. Navy El principal problema a la hora de afrontar estos daños es que "el medio ambiente deja de ser una prioridad durante los conflictos y después de estos". "Irán y otros países afectados tendrán muchas prioridades y si tienen que elegir entre reconstruir infraestructuras o limpiar suelos contaminados, decidirán lo que para ellos es más urgente", señala. Además, el Estado se ve debilitado por el conflicto y no funcionan como en tiempos de paz los mecanismos para prevenir o afrontar vertidos de petróleo, por ejemplo.