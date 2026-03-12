El ataque a otros tres barcos extiende el conflicto por el golfo Pérsico más allá del estrecho de Ormuz
- Dos petroleros han sido atacados cerca de Irak y un carguero frente a las costas de Emiratos este jueves
- Irak suspende sus operaciones en puertos petroleros
La situación crítica por la guerra en Oriente Próximo se extiende más allá de los márgenes del estrecho de Ormuz, zona paralizada y por la que hasta ahora pasaba el 20% del crudo mundial. Dos barcos han sido atacados frente a las costas de Irak, en el Golfo Pérsico, y otro más en frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que amenaza con agravar aún más unas limitaciones al transporte que ya han provocado que se disparen los precios del petróleo.
Desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero, al menos 16 buques han sido atacados en esta zona, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que informa de incidentes de manera prácticamente diaria.
Uno de los últimos casos recabados por el UKMTO da cuenta de un "incidente" a unas 35 millas de las costas emiratíes. Un proyectil de origen desconocido ha provocado un incendio a bordo de una embarcación, sin causar daños personales ni derrames de crudo, según las primeras informaciones divulgadas por la oficina británica.
Además, otros dos cargueros han sido atacados a unas cinco millas de Irak, en la zona norte del Golfo. La compañía gubernamental oficial de las operaciones de exportación en Irak (SOMO) ha informado en un comunicado remitido a la agencia estatal que se trata de un barco con bandera de las Islas Marshall y otro con pabellón maltés. Los servicios de emergencia iraquí han respondido a la emergencia evacuando a las tripulaciones, aunque las fuentes oficiales consultadas por esa misma agencia hablan de al menos un muerto.
El director general de la Compañía de Puertos de Irak, Farhan al Fartusi, ha confirmado la suspensión temporal de las operaciones en las terminales petroleras a raíz de estos últimos incidentes.
El petróleo, arma de guerra
El miércoles, otros tres buques fueron atacados, dentro de un contexto bélico en el que los intereses petroleros se han convertido en objetivo. La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel ha incluido bombardeos sobre instalaciones industriales de Irán, que a su vez también ha lanzado ataques contra este tipo de enclaves en otros países de la región, como yacimientos del gigante Aramco en Arabia Saudí.
El estrecho de Ormuz separa las costas iraníes de las de Omán, un país que también se ha visto salpicado dentro de esta espiral bélica. Las instalaciones de almacenamiento de crudo en Salalah han sido atacadas y la Marina omaní respondió el miércoles a un ataque contra un carguero de Tailandia que ha dejado al menos tres desaparecidos, según un mensaje publicado en redes sociales por la Marina tailandesa.
El caos geopolítico ha provocado que el precio del barril de crudo se haya disparado hasta rozar los 100 dólares por barril, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentando calmar los ánimos de los mercados anticipando un final supuestamente cercano del conflicto. Esta inestabilidad se ha trasladado también al precio de las gasolinas.