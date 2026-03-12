El ataque a otros tres barcos extiende el conflicto por el golfo Pérsico más allá del estrecho de Ormuz

La situación crítica por la guerra en Oriente Próximo se extiende más allá de los márgenes del estrecho de Ormuz, zona paralizada y por la que hasta ahora pasaba el 20% del crudo mundial. Dos barcos han sido atacados frente a las costas de Irak, en el Golfo Pérsico, y otro más en frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que amenaza con agravar aún más unas limitaciones al transporte que ya han provocado que se disparen los precios del petróleo.

Desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero, al menos 16 buques han sido atacados en esta zona, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que informa de incidentes de manera prácticamente diaria.

Uno de los últimos casos recabados por el UKMTO da cuenta de un "incidente" a unas 35 millas de las costas emiratíes. Un proyectil de origen desconocido ha provocado un incendio a bordo de una embarcación, sin causar daños personales ni derrames de crudo, según las primeras informaciones divulgadas por la oficina británica.

Además, otros dos cargueros han sido atacados a unas cinco millas de Irak, en la zona norte del Golfo. La compañía gubernamental oficial de las operaciones de exportación en Irak (SOMO) ha informado en un comunicado remitido a la agencia estatal que se trata de un barco con bandera de las Islas Marshall y otro con pabellón maltés. Los servicios de emergencia iraquí han respondido a la emergencia evacuando a las tripulaciones, aunque las fuentes oficiales consultadas por esa misma agencia hablan de al menos un muerto.

El director general de la Compañía de Puertos de Irak, Farhan al Fartusi, ha confirmado la suspensión temporal de las operaciones en las terminales petroleras a raíz de estos últimos incidentes.