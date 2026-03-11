Trump asegura que España "no está cooperando en absoluto" en su guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este miércoles a criticar al Gobierno de España por su falta de "cooperación" en la guerra que su país e Israel iniciaron contra Irán el pasado 28 de febrero.

Al presidente de EE.UU. le han preguntado si España está cooperando con EE.UU. "No, creo que no están cooperando en absoluto", ha declarado, antes de subir a su helicóptero en la Casa Blanca para dirigirse a un acto en Kentucky. "No sé lo que está haciendo España, han sido muy malos con la OTAN, se les protege, no quieren pagar la parte que les toca", ha añadido.

Trump ha dicho también que "el pueblo de España es fantástico; sus líderes, no tanto", y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha negado a EE.UU. el permiso para usar las bases conjuntas de Morón y Rota para asistir en los ataques contra Irán. Además, Sánchez ha calificado los ataques como ilegales y como un "error".

Como castigo, Trump amenazó con interrumpir todo comercio con España, pero esa amenaza no se ha materializado. Hay que tener en cuenta que el comercio bilateral se enmarca en las relaciones entre EE.UU. y la Unión Europea.

La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles doce días, en los que han muerto más de 1.800 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 634 muertos y 816.000 desplazados.

Por otra parte, EE.UU. ha reprochado en varias ocasiones al Gobierno español que su presupuesto militar no llegue al 5 % que le pide a todos los países de la OTAN. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este mismo miércoles que la intención del Gobierno es mantener la inversión en defensa en el 2,1% del PIB este año.