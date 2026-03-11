Pedro Sánchez apuesta por conservar "los valores y principios de la Unión Europea" en un mundo en pleno cambio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su apuesta por la coherencia en la defensa del derecho internacional. Una semana después de rescatar el No a la guerra en una comparecencia sin preguntas y tras conseguir enarbolar ese lema, que retrotrae a 2003, a Irak, ha abogado este martes por conservar "los valores y principios de la Unión Europea", que "no deberían cambiar" en un mundo que "está cambiando".

Así lo ha afirmado en una entrevista con elDiario.es, en la que ha recalcado que el "dilema" actual, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, no reside en elegir entre "un viejo orden versus un nuevo orden", sino entre "un orden internacional versus el desorden internacional".

El mandatario socialista ha presumido de que el No a la guerra ha desencadenado "una ola de orgullo de ser español", no solamente dentro de nuestro país, sino "también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta". "Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados", ha znajado.

Coherencia internacional Pedro Sánchez ha recalcado que "España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional". "Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak", ha señalado, para luego agregar que "habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán", pero considera que "no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo". 00.50 min La guerra contra Irán cumple 11 días "Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo", ha justificado. El presidente del Gobierno defiende que reforzar la "relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común". Y es por ello que ha respaldado la negativa del Gobierno progresista de coalición a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como reclaman los aliados de la OTAN. "Eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense", ha concluido. El líder del PSOE ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante las consecuencias de la guerra de Irán, y ha avanzado que el Ejecutivo prepara un plan que se sostenga sobre dos pilares: uno con medidas coyunturales de carácter socioeconómico y otro con medidas estructurales. En esta conversación, Sánchez afirma sentirse más cómodo con los planteamientos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que con los de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Un comentario que hace después de que esta semana Von der Leyen diera por terminado el orden internacional que existía hasta ahora y chocara con la posición de Costa. Von der Leyen dice que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" Sostiene el presidente del Gobierno que sea Europa la que se encargue de enarbolar ese orden internacional basado en reglas y "la defensa del multilateralismo renovado", que llegue de una "renuncia" de los gobiernos occidentales para hacer de ese sistema internacional "uno mucho más representativo". Ha apostado para ello por "acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas". "No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán", ha reflexionado, para dar una mayor representatividad en la toma de decisiones en los organismos internacionales a países como India, el continente africano, China o Brasil.

Con o sin presupuestos, no habrá elecciones hasta 2027 El presidente del Gobierno ha ratificado que las elecciones generales serán en 2027 con independencia de que se aprueben o no unos nuevos presupuestos, y ante esos comicios considera muy necesario que el espacio a la izquierda del PSOE encuentre una referencia tras la renuncia de Yolanda Díaz. Sumar y los socios cierran filas con Sánchez ante la guerra en Oriente Medio y Podemos pide intervenir los precios Àlex Cabrera Sánchez ha analizado la actual situación de la política nacional en la que, frente a los rumores sobre la posibilidad de que adelantara las elecciones generales para hacerlas coincidir con los comicios andaluces en junio, subraya "por enésima vez" que serán cuando toca. Es decir, en 2027, y que él volverá a ser el candidato del PSOE porque cree que es su responsabilidad, su deber y su ánimo. Ha explicado que no adelantará porque España es "sinónimo de estabilidad" y porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026, por lo que incorporar un proceso electoral y de investidura "tan procelosos y dilatados" como ha subrayado que son en España, no obedecería al interés general. Por tanto, se muestra determinado de cara a agotar la legislatura aunque no haya unos nuevos presupuestos, pero ha afirmado que no los da por perdidos "en absoluto". Ha repetido que, con las actuales cuentas del Estado, se puede dar respuesta a todas las eventualidades que surjan, como por ejemplo las consecuencias de la guerra de Irán.