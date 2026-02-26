Yolanda Díaz, “la mejor ministra de Trabajo” según la izquierda, abandona la primera línea política

Yolanda Díaz respiró política desde que vio la luz en La Coruña, hace casi 55 años. Abogada laboralista, su padre, Suso Díaz, recientemente fallecido, fue militante del Partido Comunista de España y ex secretario general de Comisiones Obreras en Galicia.

En esa comunidad y en ese idioma dio la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo sus primeros pasos políticos. Fue coordinadora de Izquierda Unida en Galicia y en 2003 se convirtió en concejala de Ferrol. Pasó por coaliciones como Alternativa Galega de Esquerda, En Marea o En Común. También formó parte de Unidas Podemos.

Antes de ser diputada nacional en el Congreso, lo fue de la asamblea autonómica. En 2020 llegó al primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Sería Ministra de Trabajo por la parte de Unidas Podemos.

Como titular de esa cartera logró acercar las posturas de patronal y sindicatos para acordar la Reforma Laboral. También ha sido artífice de siete subidas consecutivas del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 900 hasta los 1.200 euros. Ha sido impulsora, además, de la ley Rider, el reconocimiento de las trabajadoras domésticas o el estatuto del becario.

Ahora, tras esta dilatada carrera en política, Díaz ha dado un paso a un lado y ha anunciado que no será candidata de la nueva alianza de izquierdas en las próximas elecciones generales. Desde su espectro político, la mayoría coincide en calificarla como “la mejor ministra de trabajo”. También lo dicen desde el ejecutivo o los sindicatos. Así, Díaz se va por la puerta grande de las formaciones de izquierda.

La sucesora de Pablo Iglesias en el Ejecutivo Cuando el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, renunció a su cargo como vicepresidente del Gobierno de coalición para ser candidato a los comicios madrileños, nombró a Yolanda Díaz como su sucesora, convencido de que podría ser “la primera presidenta del Gobierno de España”. Un año después Díaz se separó de la formación morada. Bajo el sol abrasador de Madrid, el 8 de julio de 2022 abrió un “proceso de escucha ciudadana” que concluyó con su designación como candidata del movimiento Sumar. Yolanda Díaz presenta el logo y el lema de su proyecto político 'Sumar': "Escuchar y dialogar" Se produjeron los primeros roces con Podemos, aunque en las elecciones generales de 2023 concurrieron juntos, con Díaz como candidata. La ilusión de la plataforma, sin embargo, no consiguió calar en el electorado y Sumar perdió apoyo respecto a los que habían conseguido cuatro años antes Unidas Podemos, Más País y Compromís. El partido quedaba como cuarta fuerza política, a tan solo 20.000 votos de Vox, que consiguió el tercer puesto. Un año después llegó el varapalo de las elecciones Europeas y anunció su renuncia como coordinadora de Sumar, para centrarse en su labor como ministra. “Cuando hay malos resultados electorales, la cabeza visible tiene que asumir la responsabilidad”, dijo en una entrevista en TVE, la primera que concedió tras tomar esa decisión.

Díaz da un paso a un lado en la nueva refundación de la izquierda Durante lo que fue una jornada de infarto en España, con la desclasificación de los papeles del 23F que el Gobierno tenía en su poder, Díaz acaparó los otros titulares políticos anunciando su renuncia a encabezar una lista en las próximas elecciones generales. Cobraba así sentido su decisión de no acudir a los actos de Gabriel Rufián, cuando presentó su propuesta para aglutinar los partidos de izquierda desde la Sala Galileo, ni tampoco a la refundación de Sumar, unos días después en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En todo caso, Yolanda Díaz no dice un adiós definitivo porque, aunque abandonará la primera línea política, continuará como ministra de Trabajo hasta que finalice la legislatura. La izquierda lanza la refundación de su coalición y llama a la unidad: "No sobra nadie que no se autoexcluya" El diputado de ERC destacaba este jueves en el Congreso que “su generosidad ha sido brillante”, y ha insistido en que “ha sido una buena ministra”. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, afirma que la decisión de Díaz demuestra “valentía” e “inteligencia política”. “Esto no es una retirada, todo lo contrario”, ha continuado Barbero, “Se centrará en el ministerio de trabajo y nos va a dar muchas bazas para la izquierda”. Aunque todavía no se conoce con seguridad quien será su sustituto, suenan nombres cuyo camino podría quedar allanado con esta marcha de Díaz, como, por ejemplo, el ministro Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que el mismo niega. Barbero ha dicho que “lo respeto en lo persona y lo profesional”, pero no ha querido dar más pistas: “Hay muchas personas que me gustarían”, ha afirmado, “hay mucha gente buena en mi espacio” Rufian ha respondido además a la pregunta de si la marcha de Díaz allana el camino a Podemos, una formación política que según el portavoz de ERC es “imprescindible”: “(Irene) Montero es activo innegable”, ha dicho, pero ha pedido a los morados que vayan “con la calculadora”. “Le pido a la izquierda orden y cálculo y que podamos las confluencias” y ser “más eficientes”. “Eso no significa desaparecer, sino un poquito de orden. Un poco de eficiencia nos vendría bien”, ha insistido.