La izquierda presenta su nueva plataforma, en directo | Maíllo: "El nuevo sentido común es la unidad"

Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y alternativa en una semana de movimientos de calado a la izquierda del PSOE

Al acto han asistido los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy y el coordinador de IU Antonio Maíllo. Entre los invitados estaban el ex coordinador de IU Alberto Garzón; la excaldesa de Barcelona Ada Colau; y los sindicatos generales de los sindicatos CCOO y UGT. Sin embargo no participa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y tampoco hay presencia de Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto.

Lara Hernández: "Este proyecto está abierto a todas las fuerzas políticas" Tras la presentación de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha hablado Lara Hernández, portavoz de Sumar. "Este proyecto está abierto a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales", ha dicho. "Estamos orgullosos de todo lo conseguido en estos años de gobierno de coalición pero queremos más", y "los tiempos nos piden cambios profundos", ha añadido. "España no va a volver nunca más a un bipartidismo estéril", ha subrayado. La portavoz de Sumar también ha pedido "aprender de los errores". “Hemos de cambiar si queremos que todo cambie. No es otro borrón y cuenta nueva”, ha advertido.

Urtasun: "No sobra nadie que no se autoexcluya" "No sobra nadie que no se autoexcluya. Por tanto, la gente demanda de nosotros no que seamos iguales, sino que caminemos juntos", ha asegurado por su parte el ministro Urtasun. Urtasun le ha dicho a la ultraderecha que "no vamos a consentir que nos conviertan en una franquicia de Donald Trump" y al PSOE que "no se ganan elecciones con el freno de mano puesto". "Necesitamos afrontar en este año y medio el problema de la vivienda", ha subrayado también. Maíllo ha decretado que "se ha acabado la melancolía en la izquierda" y que "no nos resignamos". Y ha afirmado que "tenemos claro quienes forman parte del bloque democrático y quienes forman parte del bloque reaccionario, y no los vamos a igualar". "La unidad es el único elemento que asegura que sigamos siendo relevantes", ha advertido, y ha asegurado que se van a unir más organizaciones porque "el nuevo sentido común es la unidad". Mónica García ha agradecido a Yolanda Díaz, ausente, "por estar siempre al lado de la getne trabajadora". "Estamos orgullos de todos los avances laborales con Yolanda Díaz", ha afirmado entre aplausos. La ministra de Sanidad ha afirmado que la tarea "es sencilla: que la mayoría no se sienta sola (...) La derecha quiere dividirnos, y eso no va a ocurrir".