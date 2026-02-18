Rufián, el carismático líder independetista de ERC que quiere unificar a la izquierda española en una candidatura

Gabriel Rufián llegó al Congreso de los Diputados de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya hace más de una década, en 2015. En principio, aseguraba que iba a estar 18 meses y luego se volvería a "su país", Cataluña. Pero con el tiempo se ha quedado.

Se ha quedado y se ha asentado en Madrid. Al menos políticamente. Con el paso de los años se ha convertido en un fijo de las sesiones de control al Gobierno, primero con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, actualmente, con el de Pedro Sánchez.

Desde sus inicios, su foco mediático ha ido en aumento en paralelo a su popularidad hasta convertirse en el líder de la izquierda preferido para los españoles entre 35 y 55 años, según el CIS. Además, es el cuarto líder mejor valorado a nivel global, por detrás de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Para alcanzar esa popularidad han contribuido sus sonados enfrentamientos dialécticos con miembros del PP y de Vox, principalmente, aunque también es habitual verle enfrentado con el PSOE y Junts. Unos enfrentamientos que tienen gran recorrido en redes sociales, donde es uno de los políticos más activos y cuyos vídeos en el Congreso acumulan millones de reproducciones, demostrando el tirón que tiene entre el público joven y no tan joven.

No hay semana con sesión en el Congreso de los Diputados en la que alguna de las intervenciones de Rufián no se haga viral en redes. Ya sea por lo que dice dentro del hemiciclo, por lo que expresa o hace en comisiones de investigación o por los videos que le graba el agitador ultra Vito Quiles en los últimos tiempos, a los que responde con ironía sarcástica. En sus más de diez años en Madrid, Rufián ha llegado a sacar hasta una impresora en la tribuna del Congreso en una sonada intervención frente a Soraya Sáenz de Santamaría.

ACN, ERC y su llegada a Madrid De padres andaluces y nacido en el barrio de Fondo en Santa Coloma de Gramenet en 1982, Rufián, educado siempre con la prensa en los pasillos de la Cámara Baja y con gran capacidad dialéctica, inició su andadura política a lomos del independentismo que daría lugar al 'procés'. Padre de dos hijos con dos mujeres diferentes, está graduado en la Universidad Pompeu Fabra y, antes de ser político, trabajó en una empresa de trabajo temporal como experto en selección de candidatos. Sus primeros contactos con el activismo político tuvieron lugar en 2013 de la mano de la plataforma Súmate, que defiende en castellano el independentismo catalán. Posteriormente, y tras un breve paso por ACN, la Asamblea Nacional Catalana que tan popular se hizo durante el 'procés', Rufián recaló en ERC para encabezar la lista al Congreso de los Diputados en diciembre de 2015. Desde ese momento se convirtió, primero, en un inseparable de Joan Tardà, con quien hizo tándem en la repetición electoral de junio del 2016, y posteriormente con Oriol Junqueras durante los momentos más álgidos del 'procés'.