Semana clave para el futuro de la izquierda: Rufián apela a la unidad y Sumar presenta la nueva coalición, aún sin líder

algo de todas estas dudas con Aina Vidal, diputada

portavoz de Los Comuns.

Buen día, señora Vidal.

día. ¿Ustedes cuando anuncian esa propuesta

Muy buen

del 21 de febrero, que van a anunciar, que van a relanzar la coalición, que

van a poner en marcha algo nuevo, ¿cuál es su objetivo, señora Vidal?

pues mira estabas escuchando y yo quiero ser claro con esto lo que

queremos es hacer una candidatura

unitaria fuerte... ...que nos permita seguir haciendo lo

que ya estamos haciendo...

...y con más fuerza, queremos seguir subiendo el salario mínimo..

queremos regular los alquileres, queremos seguir subiendo las pensiones,

queremos por lo tanto seguir transformando este

país y sabemos que solas no lo vamos a lograr.

Tenemos una experiencia, hubo errores de configuración en un

inicio y eso es lo que estamos intentando solucionar y por lo tanto

mejorar.

Estamos lanzando una voluntad

de ir con una candidatura fuerte a las elecciones generales para poder volver

a reeditar un gobierno que para

la gente y para este país yo creo que ha sido muy importante.

Y eso es lo que queremos, seguir transformando

Mire, ahora sí, me ha quedado a mí clara.

Es decir, es una candidatura de cara a las elecciones generales de 2027

lo que acaba de decir Emilio Delgado de más Madrid que forma parte también de

sumar es que se articularía

a la izquierda desde la izquierda soberanista.

Dicho, ¿esto cómo se hace,

señora Vidal?

Pues la verdad que no he tenido la oportunidad en este caso de hablar

con él. No sé exactamente qué consiste la

propuesta del señor Delgado, pero precisamente nosotras queremos ir

sólidas

y lo que no queremos es ir saliendo vocecitas por aquí y por allá.

Aquí son los cuatro partidos que somos los que estamos al fin y al

cabo en el gobierno, tenemos la voluntad inequívoca de presentarnos

juntas a las elecciones generales

cuando se presenten, que para eso falta aún más de un año.

Eso sí, estamos los que queremos estar, pero faltan muchos

que nos gustaría que estuvieran.

Esto está abierto, esto es una invitación en este caso a todos los

otros partidos de

izquierdas que quieran venir y que quieran sumar y que quieran transformar

este país y que no se

conforman exclusivamente con frenar a la extrema derecha o con hacer un

frente contra.

Nosotros queremos hacer un frente

a favor de este país y además blindar muchos de los derechos que hemos

logrado y ampliar los que aún

no hemos podido, porque nos falta una mayoría más amplia, ¿por qué no

decirlo?

¿Con qué reglas plantean ese espacio que abre otras

fuerzas de izquierda?

Pues miren, para empezar, nosotras queremos hablar primero del

qué, luego ya hablaremos del quién.

Y yo creo que esto es muy importante.

Y yo entiendo que cuando hacemos una cosa nos piden,

lo contrario un poco.

Hace dos años nos decían, ostras, es que solo habláis de vosotras mismas y

del liderazgo, solo habláis de

quién va, de quién está en la lista, de quién no sé qué.

Bueno, pues ahora lo queremos hacer distinto.

Ahora queremos hablar primero

de qué somos, de qué queremos, de cómo lo queremos hacer y luego ya vendrá en

todo caso quién tiene

que liderar o quiénes tienen que liderar este espacio.

Yo creo que es una forma un poquito más sólida al menos de

construir la casa y eso pretendemos, intentar al menos aprender, como les

digo, de los errores del pasado

y hacerlo mejor en esta ocasión y hacerlo mejor no sólo por una cuestión

de que nos gusta hacer las cosas bien sino

porque el reto ahora mismo es muy superior del que era el riesgo es

enorme y la complejidad

geopolítica del mundo también ha cambiado así creo que se implica un

poco de seriedad al menos por las partes y de no querer

engañar al personal.

Yo creo que esto es muy importante.

Yo creo que de voluntades no se vive.

Creo que se vive

especialmente en este caso de cosas sólidas y eso es lo que estamos

intentando hacer las cosas bien y bien

quiere decir ahora los grupos de gobierno manifestamos que efectivamente

seguimos juntos y que lo vamos a hacer de

una forma más coordinada, más cohesionada y lo anunciamos cuando ya

llevamos unos cuantos meses

de rodaje quiero decir también esto no es nuevo para nosotras no para nosotros

hace tiempo que estamos trabajando en

eso. Pero creo que vale la pena al menos

comunicar, no solo a nuestro electorado, sino también al que

queremos

llegar, que nos estamos entendiendo, que esto va bien, que vamos a ir juntas

y queremos ser más.

¿Y para qué?

Pues esto es lo que vamos a contar entre muchas otras cosas el día 21,

pero les puedo hacer un adelanto.

Vamos a hablar de vivienda

vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar

también de cómo no solo..

estamos aquí en España, sino de cómo nos relacionamos con un mundo que

parece que está en llamas.

Y eso no solo

las generales?

del año que viene. ¿Cómo se elige al líder de esa

coalición?

¿Estaríamos hablando de un proceso..

interno, de un proceso de primarias?

Cuando toque, veremos de

qué forma lo hacemos, pero es evidente que todas lo tendremos que decidir en

pie de igualdad, y a mí eso me parece importante

De este tipo de cuestiones ustedes han hablado ya previamente, antes del acto

del 21 de febrero, señora Vidal

De liderazgos, no. Le soy sincera, de liderazgos no hemos

hablado y de hecho nos estamos guardando mucho

porque normalmente, y yo creo que sí es importante también que lo entiendan los

espectadores,

fíjense que cuando se habla de nombres es el momento en que empiezan las

heridas.

Eso es lo más duro.

Cuando

haces una lista electoral...

...no solo por el quién está...

...sino por el quién no está...

...por en qué posición pones, por el cuál no..

Por lo tanto, eso ya vendrá cuando toque.

Pero señora Vidal, yo no he preguntado por el nombre.

Ahora vale la pena que decidamos qué hacemos

Yo esta vez no he preguntado por el nombre.

Los últimos días pregunté por el nombre y me dijeron lo importante no

es el nombre y tal.

Yo le he preguntado ahora por el proceso interno para elegir al líder,

sea quien sea.

Si vamos

a ver un proceso de primarias, otro tipo de sistema de elección.

Lo digo porque usted acaba de plantear

en este programa que están hablando de una coalición electoral

Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo importante aquí, y respondiendo a su

pregunta, eso lo vamos a decidir entre

todas y eso es lo más importante.

Debe ser, en este caso, una propuesta democrática, evidentemente, y eso

significa

que tendremos que poder hablar todas.

Pero como no estamos todas las que queremos estar, y van a haber otros

espacios que se sumen más

adelante, eso también van a tener capacidad de incidir en ello, por

supuesto.

Esto no solo nos concierne

coincide a nosotras.

Si estamos diciendo que queremos ser más, no vamos a tomar ahora todas las

decisiones porque eso implicaría..

a la práctica hacer nosotras todo ahí, invitar al último momento a que lleguen

y así nos hacen las cosas

Yo creo que no tendría sentido.

Quienes faltan también por llegar, también tendrán una voz en ello

Así que esperamos que llegue el momento.

En concreto, por ejemplo, en Gabriel

Ruflián, que ha planteado también una idea, una propuesta de confluencia con

la izquierda

No sé si usted ve puntos de coincidencia y qué mecanismo se

imaginaría para coordinarse con una fuerza

como la de Rufián sobre el terreno

Claro, es complejo porque Esquerra ya ha dicho que no y Esquerra ha

desautorizado este movimiento.

Pero dicho esto,

yo creo que ahora mismo con Rufián nos une, evidentemente, un análisis muy

parecido o idéntico, que es necesitamos aunar

fuerzas y dar además una imagen de solidez.

Y eso significa no ir a dar la batalla por

perdida, no asumir que va a ganar la derecha, sino todo lo contrario, dar

por hecho que esto ha sido bueno para el país

y que por lo tanto tenemos que hacer lo mejor de como lo hemos hecho hasta

ahora y hablar de lo que toca, de lo que realmente a la gente

le puede mover para ir a las elecciones y no creo que sea cómo vamos a elegir

quién va a ir o quién va a liderar será

para qué sirve esto no para qué para qué nos presentamos pues creo que con

eso coincidimos claramente con gabriel

con emilio y con todos y yo creo que hay pues un run run muy claro de gente

que lo que está pidiendo nos

es que, ostras, que nos movamos, que digamos algo claro.

Pues mire, nosotras queremos

ir... ...estas cuatro formaciones que estamos

en el gobierno...

...lo tenemos clarísimo, damos un paso al frente..

este sábado para explicar también a nuestra gente qué estamos haciendo, de

qué estamos hablando,

en qué términos lo estamos haciendo, pero queremos ser más, así que

esperamos que haya una respuesta también más adelante por parte

de otros partidos que se quieran sumar.

Si el señor Gabriel Rufián se quiere venir, está invitadísimo

Nosotras vamos a asistir a su acto porque además queremos escuchar de

quién nos quieren hablar y queremos escuchar en qué términos

lo que se hace?

lo hacen. Pero creo que eso tiene que entenderse

de una forma normal o un poquito más al menos de cómo lo hemos hecho

hasta ahora. Pues sí, hace falta escucharse entre

falta escucharse entre sí, nosotras iremos y si se quiere venir para casa,

sí, nosotras iremos y si se quiere venir para casa que se

que se venga, claro que sí.

Señora Vidal, muchas gracias.

Buen día. A vosotras, muy buen día.

Hasta luego. Dos titulares, pero del titular,