Semana clave para el futuro de la izquierda: Rufián apela a la unidad y Sumar presenta la nueva coalición, aún sin líder
- Los 'comunes' no descartan la entrada de más formaciones: "No damos por perdido a nadie"
- Delgado: "Yo creo que Rufián ha planteado empezar a articular a toda la izquierda a partir de la izquierda soberanista"
Las formaciones a la izquierda del PSOE afrontan una semana clave para reconfigurar su espacio electoral de cara a las elecciones generales de 2027. La coalición formada por Sumar, Izquierda Unida, los Comunes y Más Madrid presenta la refundación de la coalición y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián inicia la ronda de conversaciones sobre cómo articular "algo diferente" para la "unión" de la izquierda tras los malos resultados electorales en Aragón con un acto en el que participará el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.
Delgado, entrevistado este lunes en Radiocable, ha llamado a "generar un bloque histórico al menos igual de sólido que el que está presentando la derecha" y ha advertido que eso va "mucho más allá de los partidos políticos". Y sobre la propuesta de Rufián, ha dicho que cree que lo que está planteando es "empezar a articular a toda la izquierda a partir de la izquierda soberanista, o sea empezar a tejer alianzas entre los partidos soberanistas y ver hasta dónde son capaces de llevar después esas alianzas".
Por parte de los Comunes, su portavoz parlamentaria Aina Vidal ha dicho en La Hora de La 1 que quieren una "candidatura fuerte" que permita seguir adelante con sus políticas en el Ejecutivo, como la subida del salario mínimo y de las pensiones. Preguntada por las declaraciones de Delgado de articular sobre la izquierda soberanista, dice que no sabe en qué consiste pero lo que tienen claro es que quieren ir "sólidas", y que no quieren que vayan "saliendo vocecitas por aquí por allá".
"Hubo errores de configuración en un inicio, eso intentamos mejorar", ha admitido Vidal, que asegura que quieren "ser más" y esperan que haya una respuesta más adelante por parte de otros partidos que se quieran sumar. Cuando se presentó el proyecto inicial hace dos años, "nos decían solo habláis de vosotras mismas, ahora queremos hablar primero de qué somos, de qué queremos hacer y luego ver quien tiene que liderar este espacio".
“Nos falta una mayoría más amplia“
Esta coalición está "abierta" e invitan, ha dicho Vidal, a "todos los partidos de izquierdas que quieran venir, sumar, transformar y no se conforman con frenar a la extrema derecha, incluidos [...] queremos hacer un frente a favor este país blindar derechos y ampliar lo que aun no hemos podido porque nos falta una mayoría mas amplia".
Vidal (Comuns): las formaciones que se sumen después también decidirán
Vidal ha asegurado este lunes que la coalición de izquierdas que presentan este sábado, de la que forman parte de momento las fuerzas que integran al socio del Gobierno de coalición —Sumar, IU, Comunes y Más Madrid— está "abierta" a "todas" las formaciones de izquierdas que se quieran unir.
El líder del proyecto que se presentará este sábado será elegido por "métodos democráticos", pero que todavía no se va a concretar para que opinen también los partidos "que se unan después" y que "cuando toque veremos pero tendremos que decidir en pie de igualdad y eso es lo importante".
Entrevistada en La Hora de La 1, Vidal, ha dejado la puerta abierta, no sólo a que se unan en un futuro partidos como Compromís, la Chunta Aragonesista o incluso Podemos, sino a que, cuando lo hagan, participen también en la elección de cuál será el método para designar al nuevo líder el espacio.
algo de todas estas dudas con Aina Vidal, diputada
portavoz de Los Comuns.
Buen día, señora Vidal.
día. ¿Ustedes cuando anuncian esa propuesta
Muy buen
del 21 de febrero, que van a anunciar, que van a relanzar la coalición, que
van a poner en marcha algo nuevo, ¿cuál es su objetivo, señora Vidal?
pues mira estabas escuchando y yo quiero ser claro con esto lo que
queremos es hacer una candidatura
unitaria fuerte... ...que nos permita seguir haciendo lo
que ya estamos haciendo...
...y con más fuerza, queremos seguir subiendo el salario mínimo..
queremos regular los alquileres, queremos seguir subiendo las pensiones,
queremos por lo tanto seguir transformando este
país y sabemos que solas no lo vamos a lograr.
Tenemos una experiencia, hubo errores de configuración en un
inicio y eso es lo que estamos intentando solucionar y por lo tanto
mejorar.
Estamos lanzando una voluntad
de ir con una candidatura fuerte a las elecciones generales para poder volver
a reeditar un gobierno que para
la gente y para este país yo creo que ha sido muy importante.
Y eso es lo que queremos, seguir transformando
Mire, ahora sí, me ha quedado a mí clara.
Es decir, es una candidatura de cara a las elecciones generales de 2027
lo que acaba de decir Emilio Delgado de más Madrid que forma parte también de
sumar es que se articularía
a la izquierda desde la izquierda soberanista.
Dicho, ¿esto cómo se hace,
señora Vidal?
Pues la verdad que no he tenido la oportunidad en este caso de hablar
con él. No sé exactamente qué consiste la
propuesta del señor Delgado, pero precisamente nosotras queremos ir
sólidas
y lo que no queremos es ir saliendo vocecitas por aquí y por allá.
Aquí son los cuatro partidos que somos los que estamos al fin y al
cabo en el gobierno, tenemos la voluntad inequívoca de presentarnos
juntas a las elecciones generales
cuando se presenten, que para eso falta aún más de un año.
Eso sí, estamos los que queremos estar, pero faltan muchos
que nos gustaría que estuvieran.
Esto está abierto, esto es una invitación en este caso a todos los
otros partidos de
izquierdas que quieran venir y que quieran sumar y que quieran transformar
este país y que no se
conforman exclusivamente con frenar a la extrema derecha o con hacer un
frente contra.
Nosotros queremos hacer un frente
a favor de este país y además blindar muchos de los derechos que hemos
logrado y ampliar los que aún
no hemos podido, porque nos falta una mayoría más amplia, ¿por qué no
decirlo?
¿Con qué reglas plantean ese espacio que abre otras
fuerzas de izquierda?
Pues miren, para empezar, nosotras queremos hablar primero del
qué, luego ya hablaremos del quién.
Y yo creo que esto es muy importante.
Y yo entiendo que cuando hacemos una cosa nos piden,
lo contrario un poco.
Hace dos años nos decían, ostras, es que solo habláis de vosotras mismas y
del liderazgo, solo habláis de
quién va, de quién está en la lista, de quién no sé qué.
Bueno, pues ahora lo queremos hacer distinto.
Ahora queremos hablar primero
de qué somos, de qué queremos, de cómo lo queremos hacer y luego ya vendrá en
todo caso quién tiene
que liderar o quiénes tienen que liderar este espacio.
Yo creo que es una forma un poquito más sólida al menos de
construir la casa y eso pretendemos, intentar al menos aprender, como les
digo, de los errores del pasado
y hacerlo mejor en esta ocasión y hacerlo mejor no sólo por una cuestión
de que nos gusta hacer las cosas bien sino
porque el reto ahora mismo es muy superior del que era el riesgo es
enorme y la complejidad
geopolítica del mundo también ha cambiado así creo que se implica un
poco de seriedad al menos por las partes y de no querer
engañar al personal.
Yo creo que esto es muy importante.
Yo creo que de voluntades no se vive.
Creo que se vive
especialmente en este caso de cosas sólidas y eso es lo que estamos
intentando hacer las cosas bien y bien
quiere decir ahora los grupos de gobierno manifestamos que efectivamente
seguimos juntos y que lo vamos a hacer de
una forma más coordinada, más cohesionada y lo anunciamos cuando ya
llevamos unos cuantos meses
de rodaje quiero decir también esto no es nuevo para nosotras no para nosotros
hace tiempo que estamos trabajando en
eso. Pero creo que vale la pena al menos
comunicar, no solo a nuestro electorado, sino también al que
queremos
llegar, que nos estamos entendiendo, que esto va bien, que vamos a ir juntas
y queremos ser más.
¿Y para qué?
Pues esto es lo que vamos a contar entre muchas otras cosas el día 21,
pero les puedo hacer un adelanto.
Vamos a hablar de vivienda
vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar
también de cómo no solo..
estamos aquí en España, sino de cómo nos relacionamos con un mundo que
parece que está en llamas.
Y eso no solo
las generales?
del año que viene. ¿Cómo se elige al líder de esa
coalición?
¿Estaríamos hablando de un proceso..
interno, de un proceso de primarias?
Cuando toque, veremos de
qué forma lo hacemos, pero es evidente que todas lo tendremos que decidir en
pie de igualdad, y a mí eso me parece importante
De este tipo de cuestiones ustedes han hablado ya previamente, antes del acto
del 21 de febrero, señora Vidal
De liderazgos, no. Le soy sincera, de liderazgos no hemos
hablado y de hecho nos estamos guardando mucho
porque normalmente, y yo creo que sí es importante también que lo entiendan los
espectadores,
fíjense que cuando se habla de nombres es el momento en que empiezan las
heridas.
Eso es lo más duro.
Cuando
haces una lista electoral...
...no solo por el quién está...
...sino por el quién no está...
...por en qué posición pones, por el cuál no..
Por lo tanto, eso ya vendrá cuando toque.
Pero señora Vidal, yo no he preguntado por el nombre.
Ahora vale la pena que decidamos qué hacemos
Yo esta vez no he preguntado por el nombre.
Los últimos días pregunté por el nombre y me dijeron lo importante no
es el nombre y tal.
Yo le he preguntado ahora por el proceso interno para elegir al líder,
sea quien sea.
Si vamos
a ver un proceso de primarias, otro tipo de sistema de elección.
Lo digo porque usted acaba de plantear
en este programa que están hablando de una coalición electoral
Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo importante aquí, y respondiendo a su
pregunta, eso lo vamos a decidir entre
todas y eso es lo más importante.
Debe ser, en este caso, una propuesta democrática, evidentemente, y eso
significa
que tendremos que poder hablar todas.
Pero como no estamos todas las que queremos estar, y van a haber otros
espacios que se sumen más
adelante, eso también van a tener capacidad de incidir en ello, por
supuesto.
Esto no solo nos concierne
coincide a nosotras.
Si estamos diciendo que queremos ser más, no vamos a tomar ahora todas las
decisiones porque eso implicaría..
a la práctica hacer nosotras todo ahí, invitar al último momento a que lleguen
y así nos hacen las cosas
Yo creo que no tendría sentido.
Quienes faltan también por llegar, también tendrán una voz en ello
Así que esperamos que llegue el momento.
En concreto, por ejemplo, en Gabriel
Ruflián, que ha planteado también una idea, una propuesta de confluencia con
la izquierda
No sé si usted ve puntos de coincidencia y qué mecanismo se
imaginaría para coordinarse con una fuerza
como la de Rufián sobre el terreno
Claro, es complejo porque Esquerra ya ha dicho que no y Esquerra ha
desautorizado este movimiento.
Pero dicho esto,
yo creo que ahora mismo con Rufián nos une, evidentemente, un análisis muy
parecido o idéntico, que es necesitamos aunar
fuerzas y dar además una imagen de solidez.
Y eso significa no ir a dar la batalla por
perdida, no asumir que va a ganar la derecha, sino todo lo contrario, dar
por hecho que esto ha sido bueno para el país
y que por lo tanto tenemos que hacer lo mejor de como lo hemos hecho hasta
ahora y hablar de lo que toca, de lo que realmente a la gente
le puede mover para ir a las elecciones y no creo que sea cómo vamos a elegir
quién va a ir o quién va a liderar será
para qué sirve esto no para qué para qué nos presentamos pues creo que con
eso coincidimos claramente con gabriel
con emilio y con todos y yo creo que hay pues un run run muy claro de gente
que lo que está pidiendo nos
es que, ostras, que nos movamos, que digamos algo claro.
Pues mire, nosotras queremos
ir... ...estas cuatro formaciones que estamos
en el gobierno...
...lo tenemos clarísimo, damos un paso al frente..
este sábado para explicar también a nuestra gente qué estamos haciendo, de
qué estamos hablando,
en qué términos lo estamos haciendo, pero queremos ser más, así que
esperamos que haya una respuesta también más adelante por parte
de otros partidos que se quieran sumar.
Si el señor Gabriel Rufián se quiere venir, está invitadísimo
Nosotras vamos a asistir a su acto porque además queremos escuchar de
quién nos quieren hablar y queremos escuchar en qué términos
lo que se hace?
lo hacen. Pero creo que eso tiene que entenderse
de una forma normal o un poquito más al menos de cómo lo hemos hecho
hasta ahora. Pues sí, hace falta escucharse entre
falta escucharse entre sí, nosotras iremos y si se quiere venir para casa,
sí, nosotras iremos y si se quiere venir para casa que se
que se venga, claro que sí.
Señora Vidal, muchas gracias.
Buen día. A vosotras, muy buen día.
Hasta luego. Dos titulares, pero del titular,
Es una forma más justa y abierta de conformar el espacio, para dar participación a esos futuros aliados, según ha afirmado. Los partidos que lanzan el proyecto han puesto énfasis en decir, desde el principio, que quieren "respetar los tiempos" del resto de formaciones, para que decidan cuándo se unen al nuevo Sumar.
En cualquier caso, ella ha reiterado la voluntad de "hablar primero del qué" y "luego ya hablaremos del quién". "Queremos hablar primero de qué somos, de qué queremos, de cómo lo queremos hacer y luego ya vendrá en todo caso quién tiene que liderar o quiénes tienen que liderar este espacio". Una manera que le parece "una forma un poquito más sólida, al menos, de construir la casa".
"No damos por perdido a nadie"
Por su parte, la coordinadora de los Comuns y diputada del Congreso, Candela López, ha señalado en Las mañanas de RNE que están respetando los procesos internos de cada partido para sumarse a este proyecto, también de Podemos: "Nosotros no damos por perdido a nadie. Estamos hablando con todas las fuerzas políticas [...] Lo importante es que conozcan lo que estamos haciendo, que también nos digan cómo lo ven y cómo creen que debemos ir avanzando", explica.
Añade López que dependerá de cada una de las fuerzas políticas decidir si quieren o no sumarse y en qué momento quieren hacerlo. Cree la coordinadora de los Comuns que lo importante es "dibujar estas alianzas" y de hacer "estos frentes lo más amplios" que se pueda.