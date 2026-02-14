Sumar ve "compatible" su alianza con la propuesta de Rufián pero rechaza hablar de liderazgos: "Espero que no le quemen"

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ve "compatible" la refundación de la alianza de los partidos de izquierdas que componen Sumar con la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para hacer un frente común entre la izquierda y los partidos soberanistas de cara a las generales. Eso sí, ve más un acuerdo "político" con formaciones como Esquerra o Bildu que electoral y ha rechazado hablar de liderazgos en las candidaturas.

En el programa Parlamento de RNE, Santiago ha dicho que "es todo compatible, es evidente". También ve "fácil" que se puedan llegar a acuerdos con Rufián en materia de "propuestas concretas de programas". "Estamos deseando tener la ocasión de sentarnos a hablar de programas", ha proseguido, y ha incidido en su deseo de hablar de programas "que permitan unir a todo lo que está ya unido en torno a esta nueva fase de lo que ha sido la coalición Sumar", que se presentará el próximo sábado en el Círculo de Bellas Artes.

Tres días antes, el miércoles, Rufián protagonizará un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, ante el impacto causado por su propuesta de unidad de la izquierda plurinacional

Con todo, Santiago ve posible "unir" esta alianza de partidos "con otras aspiraciones similares de avanzar unidos" que tienen los partidos soberanistas y nacionalistas. "Para nosotros es sencillo, hablemos de programas. Seguro que es muy fácil ponernos todo el mundo de acuerdo", ha incidido.

IU espera que el debate sobre liderazgos no "queme" a Rufián Eso sí, preguntado por los nombres de Rufián y la de Yolanda Díaz, ha rechazado entrar ahora en el debate sobre liderazgos en las candidaturas en la izquierda y ha advertido que esa discusión puede "quemar" a figuras como el dirigente de ERC, que no cuenta a priori con el respaldo de su formación para llevar a acabo su propuesta. Cuestionado por el 'tirón electoral' que parece concitar Rufián en el espectro a la izquierda del PSOE, ha admitido que el republicano tiene una buena imagen mediática y que es positivo que se preocupe por la unidad de la izquierda, pero ha considerado que las bases progresistas votan en torno a programas y no al que "más zascas". De hecho, ha bromeado que ya el histórico líder de IU Julio Anguita advirtió de que la simpatía no se transformaba en apoyo electoral cuando exclamó 'No me quieras tanto y vótame más'. Por otra parte, ha señalado también que le gustaría que Podemos entrara en esta alianza entre su formación, Sumar, Más Madrid y Comunes pero admite que es pesimista al respecto. De hecho, ha tirado de una expresión bíblica 'Por los hechos les conoceréis', para evocar que los 'morados' han rechazado confluir con IU en Aragón, Castilla y León y se desmarcan por ahora en Andalucía.