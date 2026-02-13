La diputada de Sumar Tesh Sidi presenta una denuncia por amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella
- Sidi ha interpuesto denuncias ante la Policía Nacional y la oficina de delitos de odio
- La diputada ha recibido en sus redes sociales más de dos mil mensajes con amenazas e insultos
La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras haber recibido, a través de las redes sociales, multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio hacia ella. "Acabarás siendo fusilada", "tres tiros y a un pozo" o "te vamos a mandar a trocitos a Marruecos", son algunos de los mensajes que le han dedicado.
En su denuncia, Sidi acusa a más de 2.000 usuarios de redes sociales de presuntos delitos de amenazas y odio contra ella. Además ha explicado en X que quiere aprovechar una reunión que mantendrá con la compañía Meta, a la que pertenece esta red social, para exigir responsabilidades por "permitir amenazas de muerte sin absolutamente ningún control ni garantías".
Sidi señala perfiles identificados que han vertido insultos y amenazas
Sidi formalizó este jueves en la Comisaría del Congreso una denuncia por los mensajes amenazantes que empezó a recibir tras aludir a la regularización de inmigrantes con un comentario en tono jocoso en la aplicación Instagram. Fue entonces cuando empezó a recibir en esta plataforma respuestas que atentaban contra su integridad física, alusiones "degradantes y peyorativas" por su origen saharaui e incluso amenazas de muerte, según expone en su escrito.
La diputada de Más Madrid, adscrita al grupo de Sumar, alude a perfiles identificados y acreditados que han vertido insultos y amenazas, que comenzaron sobre todo cuando en tono jocoso respondió 'Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles' a otro mensaje previo de una cuenta que vinculaba la delincuencia con la inmigración. A partir de entonces, empezó a ser compartido y viralizado por múltiples usuarios de ideología ultra.
"Les pones un meme, no lo entienden... Y terminan amenazándote de muerte. Y no son bots", advirtió la propia Sidi en redes exponiendo varios de los comentarios contra ella.
Amenazas de muerte e insultos racistas
'Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara. Te lo juramos por nuestros muertos. Puta rata marrona, te vas a reír de tu puta raza, no de la nuestra'; 'acabarás siendo fusilada', 'tres tiros y a un pozo' , 'te vamos a mandar a trocitos a Marruecos' o "búscate escolta que lo vas a necesitar", son algunas de las amenazas recopiladas Sidi.
Por todo ello, la diputada acompañará estas actuaciones ante la Policía Nacional con una denuncia personal también ante la oficina de delitos de odio, para que puedan seguir el curso administrativo o penal.