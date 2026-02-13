La diputada de Sumar Tesh Sidi presenta una denuncia por amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella

La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras haber recibido, a través de las redes sociales, multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio hacia ella. "Acabarás siendo fusilada", "tres tiros y a un pozo" o "te vamos a mandar a trocitos a Marruecos", son algunos de los mensajes que le han dedicado.

En su denuncia, Sidi acusa a más de 2.000 usuarios de redes sociales de presuntos delitos de amenazas y odio contra ella. Además ha explicado en X que quiere aprovechar una reunión que mantendrá con la compañía Meta, a la que pertenece esta red social, para exigir responsabilidades por "permitir amenazas de muerte sin absolutamente ningún control ni garantías".

Sidi señala perfiles identificados que han vertido insultos y amenazas Sidi formalizó este jueves en la Comisaría del Congreso una denuncia por los mensajes amenazantes que empezó a recibir tras aludir a la regularización de inmigrantes con un comentario en tono jocoso en la aplicación Instagram. Fue entonces cuando empezó a recibir en esta plataforma respuestas que atentaban contra su integridad física, alusiones "degradantes y peyorativas" por su origen saharaui e incluso amenazas de muerte, según expone en su escrito. La diputada de Más Madrid, adscrita al grupo de Sumar, alude a perfiles identificados y acreditados que han vertido insultos y amenazas, que comenzaron sobre todo cuando en tono jocoso respondió 'Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles' a otro mensaje previo de una cuenta que vinculaba la delincuencia con la inmigración. A partir de entonces, empezó a ser compartido y viralizado por múltiples usuarios de ideología ultra. "Les pones un meme, no lo entienden... Y terminan amenazándote de muerte. Y no son bots", advirtió la propia Sidi en redes exponiendo varios de los comentarios contra ella.