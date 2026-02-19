La izquierda celebra que Rufián haya "agitado el gallinero" con su acto en Madrid aunque pide "menos focos"

Todavía resuena el acto de este miércoles entre el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, y del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, en la sala Galileo Galilei. Sobre todo lo hace en el seno de los partidos de izquierda, que han celebrado que se haya abierto un debate en pleno auge de la extrema derecha. El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha reconocido que el acto ha "agitado el gallinero" y tilda de "virtud" abrir este espacio de reflexión entre todas las formaciones.

Ahora bien, ha insistido en pedir "menos focos, menos titulares y menos declaraciones" y "más discreción" de cara a una hipotética alianza de las formaciones de izquierda soberanista para las próximas elecciones generales, al tiempo que ha subrayado que no hay que olvidar que la circunscripción electoral es provincial.

Todo llega después de que Rufián haya propuesto que en cada provincia solo se presente el partido de izquierdas que más apoyos pueda obtener en las próximas elecciones generales. La intención del republicano es "ganar provincia a provincia a Vox". El portavoz de Esquerra en el Congreso también lanzó esta pregunta durante el acto: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver cómo nos repartimos los votos?".

Entre otras cosas, Joan Baldoví ha admitido que "algunas de las cosas que se dijeron ayer tienen razón de ser" como que "la Ley Electoral se hizo de una determinada manera para beneficiar a unas determinadas formaciones políticas o un determinado sistema". Asimismo, ha defendido que las fuerzas con implantación territorial como Compromís "sean las que tengan que disputarle los escaños a la derecha y a la extrema derecha".

Chunta Aragonesista (CHA) también se ha pronunciado un día después del acto en la sala Galileo Galilei. Fuentes de la formación explican a RTVE Noticias que ven con buenos ojos que se hayan iniciado "el debate sobre una lista única", pero que por ahora "solo lo ven como una idea, no como una propuesta concreta".

"Desde CHA siempre apostamos en las elecciones generales y en las europeas por aglutinar las fuerzas de izquierdas en Aragón", insisten las mismas fuentes.

Sumar pide "afinar" la música tras escuchar a Rufián Sumar es una de las formaciones que ha asistido este miércoles al acto entre Rufián y Delgado y que defiende el debate que se ha abierto en la izquierda. "Estamos en un nuevo tiempo político, y ante esto debemos explorar y trabajar nuevas formas de entendimiento con la izquierda plurinacional para responder a las demandas de la gente", ha sostenido la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, en una entrevista en La Hora de La 1. Para la dirigente de Sumar, el acto de este miércoles fue "muy interesante" no solo por la propuesta en sí, sino también "por el ambiente de la sala". En su opinión, mostró que hay que "volver a conectar con la gente". 07.21 min Sumar defiende la propuesta de Rufián: "Debemos explorar nuevas formas de entendimiento con la izquierda plurinacional" A pesar de ver con buenos ojos el debate abierto por Rufián, Hernández ha asegurado que, tras escuchar la "música", hay que "terminar de afinar y escribir la letra". Y ha recordado que en 2019 ya se produjo una coalición "en la que concurrían múltiples formaciones de izquierda" bajo las siglas de Unidas Podemos. La coordinadora también recuerda que este sábado tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la refundación de la coalición formada por Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid. Desde este espacio político se preguntan, además, qué posición tomará Podemos al respecto. La formación no ha asistido al acto de Rufián y tampoco lo hará al de este sábado. "Lo difícil será explicar que alguien vaya aislado", ha remarcado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en declaraciones a los medios. Al debate se ha sumado también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha apoyado buscar fórmulas electorales para superar a la derecha pero ha rechazado el planteamiento de Rufián, basado que un acuerdo de renuncias entre formaciones para primar la lista con más opciones. Esa propuesta, según ha recalcado, los Comunes nunca se la pedirían a los republicanos. En declaraciones a Televisión Española, Colau ha considerado significativo que el republicanose refiriera a Sevilla o Valencia pero no aludiera al caso de la provincia por Barcelona, donde parece que "tiene un problema en su propia casa" puesto que ERC quedó por detrás de la candidatura de Comunes Sumar en los comicios generales de 2023.