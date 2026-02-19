La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de febrero con Jacob Petrus e Hijos de la Ruina
La Revuelta cierra la semana con unos invitados muy especiales, el geógrafo Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra en RTVE, y los raperos Natos & Waor y Recycled J, que forman el grupo Hijos de la Ruina. Puedes seguir el programa de David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.
Jacob Petrus se estrena en La Revuelta
El geógrafo especializado en climatología Jacob Petrus se ha convertido en uno de los rostros más populares de RTVE gracias a su función como divulgador dirigiendo y presentando Aquí la Tierra. El programa cumple este año sus 12 temporadas en antena, superando ya con creces los 3.100 episodios emitidos, con el objetivo de explicar a la audiencia cómo influyen la climatología y meteorología en todos los ámbitos de nuestro día a día.
Hijos de la Ruina, el supergrupo del rap
Hablando de popularidad, pocas formaciones en la música hip-hop en España pueden superar a Hijos de la Ruina, donde han unido sus fuerzas los raperos Natos & Waor y el rapero y cantante Recycled J. Gonzalo, Fernando y Jorge son, además de grandes amigos, tres de las figuras más prominentes de la escena rap y de la denominada música urbana en nuestro país, y visitan La Revuelta en plena gira, presentando el cuarto volumen de su serie de discos conjuntos con el mismo nombre del grupo. Un momento ideal para comprobar si mantienen su costumbre de no responder a Las preguntas clásicas de David Broncano o, por esta vez, hacen una excepción.