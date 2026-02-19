La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de febrero con Jacob Petrus e Hijos de la Ruina

La Revuelta cierra la semana con unos invitados muy especiales, el geógrafo Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra en RTVE, y los raperos Natos & Waor y Recycled J, que forman el grupo Hijos de la Ruina. Puedes seguir el programa de David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.

Además, recuerda que, con un poco de suerte, puedes conseguir entradas gratis para ir como público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Jacob Petrus se estrena en La Revuelta El geógrafo especializado en climatología Jacob Petrus se ha convertido en uno de los rostros más populares de RTVE gracias a su función como divulgador dirigiendo y presentando Aquí la Tierra. El programa cumple este año sus 12 temporadas en antena, superando ya con creces los 3.100 episodios emitidos, con el objetivo de explicar a la audiencia cómo influyen la climatología y meteorología en todos los ámbitos de nuestro día a día. Aquí la Tierra Aquí la Tierra - 14/02/26 - Especial Temporal Debido al temporal que sigue azotando a nuestro país, ‘Aquí la tierra’ se pone al servicio del ciudadano con una edición especial.... Ver ahora