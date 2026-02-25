Real Madrid vs Benfica, un duelo a cara o cruz marcado por la polémica racista y la sanción a Prestianni
- Los blancos, que vencieron en la ida 0-1, tienen la duda de Mbappe hasta última hora
- Real Madrid - Benfica, narración en directo, miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
En cualquier otro momento, esta vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica hubiese sido un cara o cruz con el momento deportivo de los blancos marcando la actualidad previa al trascendental choque, pero lo sucedido hace siete días en la ida entre Prestianni y Vinícius ha ido más allá de lo meramente deportivo.
El partido disputado en el Estádio da Luz de Lisboa terminó con el 0-1 a favor del Madrid, gracias a un golazo del brasileño que quedó empañado por todo lo que sucedió después. El '7' del Madrid se fue a bailar junto al banderín del córner, algo que no sentó muy bien a la afición local, poco después, al pasar al lado de Prestianni se ve cómo el argentino se tapa la boca con la camiseta y ahí comienza una polémica que ha terminado con la sanción provisional del futbolista del Benfica de un partido sin jugar por sus presuntos insultos racistas.
A pesar de dicha sanción, el jugador ha viajado con el Benfica a Madrid con la esperanza de que el recurso presentado por el club ante la UEFA permita que pueda estar sobre el terreno de juego en el Bernabéu.
Vinícius se fue corriendo hacia al árbitro para indicarle que Prestianni le había llamado "mono" en varias ocasiones, lo que puso en marcha el protocolo antirracismo de la UEFA y que mantuvo el choque parado durante 10 minutos. El extremo del equipo lisboeta acabó expulsado.
Tras el duelo, Mbappé salió en defensa de su compañero y aseguró ante los medios que Prestianni había proferido insultos racistas hasta en cinco ocasiones. "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces. No se merece volver a jugar la Champions”, indicaba el delantero 'merengue' ante los medios de comunicación, con un evidente enfado.
Precisamente Mbappe es la duda en el Real Madrid hasta última hora por sus dolencias en la rodilla. Arbeloa no descartó su participación, pero la prensa francesa da por hecho que tiene que tomarse un descanso.
Una polémica en la que el entrenador del Benfica, José Mourinho, también ha sido señalado por no mostrarse contundente y justificar a su jugador. "Vinícius me ha dicho una cosa y Prestianni otra, ¿por qué celebras así? ¿Por qué?”, decía el luso tras el partido.
El regreso del portugués al Bernabéu 12 años, 8 meses y 24 días de su salida del Real Madrid, no será como se esperaba. Su expulsión en la ida hace que no esté en el banquillo de los visitantes y quedará relegado a un segundo plano inesperado en su reencuentro con el madridismo.
Además, ante tanto revuelo, Mourinho, "uno di noi', como lo definió el propio Arbeloa en la previa del choque que ya les enfrentó en la octava jornada de la fase regular de Champions y que terminó con una contundente derrota del Madrid (4-2), no saldrá en rueda de prensa por decisión del Benfica, con la intención de no generar más polémica, antes y después del partido, ante las cuestiones que le planteen los periodistas, algo que sí ha hecho "uno de sus chicos".
"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después; la UEFA tiene la oportunidad de no dejarlo solo es un bonito eslogan y en una pancarta antes de los partidos", aseguraba el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa.
Arbeloa también se mostró crítico con Mourinho, aunque sin mencionarlo. "Creo que Vini marcó un gol muy bonito y que nada de lo que pueda hacer justifica un acto de racismo. Lo vuelvo a repetir ahora porque no hay nada que justifique algo así".
La visión del técnico del Real Madrid es opuesta a la de Rui Costa, que salió en defensa de Prestianni en la previa del choque. "Lo están crucificando y es todo menos racista", declaró el presidente del Benfica.
El Madrid, ante el reto de no tirar la Champions antes de tiempo
Pero más allá de la polémica por los insultos racistas de Prestianni a Vinícius, hay una cosa ineludible y es la necesidad del Real Madrid de no caer en la desidia que le inunda esta temporada y que le hace ser impredecible en cada partido que juega.
El madridismo no sabe a qué atenerse en cada duelo que disputa su equipo. El pasado fin de semana, en la jornada de Liga ante Osasuna, volvió a mostrar una pobre versión que terminó con una derrota (2-1) y el adiós al efímero liderato cosechado la semana anterior, tras el tropiezo del Barcelona en el derbi catalán ante el Girona.
De nuevo, cuando parecía que Arbeloa había dado con la tecla que nunca supo pulsar Xabi Alonso y que le costó el puesto a inicios de año, el equipo volvía a caerse una vez más cuando le tocaba defender el liderato en El Sadar.
El Madrid venía de una dinámica positiva tras la goleada ante la Real Sociedad en la jornada 24 que, unida a la derrota del Barça, le devolvía el liderato de la Liga, algo que no ocurría desde el 30 de noviembre del año pasado.
Además, unos días después se medía al Benfica en la ida de los 'playoffs' de Champions con la intención de encarrilar el pase y de devolverle el golpe que recibió ante los lisboetas en la última jornada de la fase regular, cuando perdieron dando una pésima imagen y además quedaron fuera del 'top 8'.
La imagen que dieron, más allá de la polémica racista protagonizada por Prestianni contra Vinícius, fue de un equipo con hambre que pudo salir del Estádio da Luz con la clasificación a octavos en el bolsillo, pero nada más lejos de la realidad. El partido del sábado ante Osasuna hizo que los fantasmas que asedian al club blanco estén más presentes que nunca con la clasificación en juego.
Para evitar sorpresas, Álvaro Arbeloa podría contar con Bellingham, que ya se entrena con los demás compañeros tras su lesión, aunque seguirá sin poder tener a Rodrygo, en la fase final de su recuperación, aunque tampoco podría jugar por sanción. También se perderá el choque Huijsen, con problemas musculares, lo que le dará la plaza de titular a Rüdiger para formar pareja con Asencio, también listo para el duelo.
El que no podrá sumar a la causa es Ceballos, que volvió a caer en desgracia ante Osasuna cuando parecía que podía tener más presencia en los 'onces'. El utrerano estará entre seis y siete semanas de baja. El que ya está a punto es Mendy, aunque parece difícil que le pueda quitar el puesto a Carreras. Otro de los hombres fuertes de la plantilla, Fede Valverde, volverá a la titularidad tras las precauciones tomadas por su entrenador en los últimos partidos.
Arbeloa necesita sacar la mejor versión de sus jugadores para no verse sorprendido antes de tiempo y que el pase como en la Copa del Rey, donde hace poco menos de un mes y medio se vio sorprendido en el debut en el banquillo con el 'Albacetazo'.