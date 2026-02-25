Real Madrid vs Benfica, un duelo a cara o cruz marcado por la polémica racista y la sanción a Prestianni

En cualquier otro momento, esta vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica hubiese sido un cara o cruz con el momento deportivo de los blancos marcando la actualidad previa al trascendental choque, pero lo sucedido hace siete días en la ida entre Prestianni y Vinícius ha ido más allá de lo meramente deportivo.

El partido disputado en el Estádio da Luz de Lisboa terminó con el 0-1 a favor del Madrid, gracias a un golazo del brasileño que quedó empañado por todo lo que sucedió después. El '7' del Madrid se fue a bailar junto al banderín del córner, algo que no sentó muy bien a la afición local, poco después, al pasar al lado de Prestianni se ve cómo el argentino se tapa la boca con la camiseta y ahí comienza una polémica que ha terminado con la sanción provisional del futbolista del Benfica de un partido sin jugar por sus presuntos insultos racistas.

A pesar de dicha sanción, el jugador ha viajado con el Benfica a Madrid con la esperanza de que el recurso presentado por el club ante la UEFA permita que pueda estar sobre el terreno de juego en el Bernabéu.

Vinícius se fue corriendo hacia al árbitro para indicarle que Prestianni le había llamado "mono" en varias ocasiones, lo que puso en marcha el protocolo antirracismo de la UEFA y que mantuvo el choque parado durante 10 minutos. El extremo del equipo lisboeta acabó expulsado.

Tras el duelo, Mbappé salió en defensa de su compañero y aseguró ante los medios que Prestianni había proferido insultos racistas hasta en cinco ocasiones. "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces. No se merece volver a jugar la Champions”, indicaba el delantero 'merengue' ante los medios de comunicación, con un evidente enfado.

Precisamente Mbappe es la duda en el Real Madrid hasta última hora por sus dolencias en la rodilla. Arbeloa no descartó su participación, pero la prensa francesa da por hecho que tiene que tomarse un descanso.

Una polémica en la que el entrenador del Benfica, José Mourinho, también ha sido señalado por no mostrarse contundente y justificar a su jugador. "Vinícius me ha dicho una cosa y Prestianni otra, ¿por qué celebras así? ¿Por qué?”, decía el luso tras el partido.

El regreso del portugués al Bernabéu 12 años, 8 meses y 24 días de su salida del Real Madrid, no será como se esperaba. Su expulsión en la ida hace que no esté en el banquillo de los visitantes y quedará relegado a un segundo plano inesperado en su reencuentro con el madridismo.

Además, ante tanto revuelo, Mourinho, "uno di noi', como lo definió el propio Arbeloa en la previa del choque que ya les enfrentó en la octava jornada de la fase regular de Champions y que terminó con una contundente derrota del Madrid (4-2), no saldrá en rueda de prensa por decisión del Benfica, con la intención de no generar más polémica, antes y después del partido, ante las cuestiones que le planteen los periodistas, algo que sí ha hecho "uno de sus chicos".

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después; la UEFA tiene la oportunidad de no dejarlo solo es un bonito eslogan y en una pancarta antes de los partidos", aseguraba el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa.

Arbeloa también se mostró crítico con Mourinho, aunque sin mencionarlo. "Creo que Vini marcó un gol muy bonito y que nada de lo que pueda hacer justifica un acto de racismo. Lo vuelvo a repetir ahora porque no hay nada que justifique algo así".

La visión del técnico del Real Madrid es opuesta a la de Rui Costa, que salió en defensa de Prestianni en la previa del choque. "Lo están crucificando y es todo menos racista", declaró el presidente del Benfica.

