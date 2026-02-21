Osasuna - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 25 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Real Madrid, que se disputa este sábado a las 18:30 horas en el Estadio de El Sadar de Pamplona. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

El Madrid visita un campo complicado para defender su recién recuperado liderato en la liga. Los blancos afrontan el encuentro en un estado anímico al alza, no sólo por volver a estar en lo más alto de la tabla, sino por haber dado un paso adelante en su eliminatoria de la Champions League contra el Benfica, al que derrotaron el martes en Lisboa, tomándose así la revancha de la anterior derrota en la última jornada de la fase regular. En ese partido se vieron cosas positivas para el técnico Álvaro Arbeloa, como la mejor versión de Vinicius, protagonista deportivo por su gran gol y extradeportivo por la acusación de racismo a un rival. También la recuperación física de Kylian Mbappé, que no tuvo tanto protagonismo, pero en liga sigue siendo el 'pichichi', y la de otros efectivos, caso del lateral inglés Trent Alexander Arnold. El que sigue siendo baja es su compatriota Jude Bellingham, entre las de peso que todavía maneja la enfermería merengue.

Llegan los blancos a un campo que siempre les es hostil, aunque no pierden en El Sadar desde la temporada 2010-2011. Lo más positivo que ha logrado Osasuna en su casa cuando le ha tocado recibir al Madrid en este periodo de tiempo han sido sendos empates en 2012-2013; 2013-2014; 2020-2021 y el más reciente de la temporada pasada (1-1), que acabó con polémica por la expulsión de Jude Bellingham. Los de Jagoba Arrasate encaran la jornada en un momento también positivo de moral, puesto que llevan cinco jornadas sin conocer la derrota, incluyendo tres victorias y dos empates. Eso les ha llevado a subir en la clasificación, ocupando una zona cómoda de mitad de la tabla. Tan en el medio, que llevan exactamente la mitad de puntos: 30 por 60 del Madrid. El técnico sólo maneja la baja de larga duración del extremo Iker Benito, con rotura de ligamento.