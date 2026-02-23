La UEFA sanciona provisionalmente a Prestianni por el supuesto insulto racista a Vinicius

La UEFA ha sancionado provisionalmente al jugador del Benfica Gianluca Prestianni por el supuesto insulto racista al madridista Vinicius Junior en la ida de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Champions de la semana pasada.

De esta forma, el futbolista argentino no podrá jugar la vuelta este miércoles en el Bernabéu, donde el Real Madrid defenderá una mínima ventaja lograda en Lisboa (0-1), según la decisión tomada este lunes por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA.

Este organismo ha considerado que "de entrada" ("prima facie") Prestianni infringió el artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA en relación con un "comportamiento discriminatorio", por lo que le sanciona con un partido mientras se completa la investigación. [Ver comunicado en inglés],

Aunque en esta resolución no hay una referencia explícita al presunto insulto racista que profirió contra Vinicius, en el partido del pasado martes el árbitro activó el protocolo contra la discriminación después de que el jugador brasileño le relatara esos hechos.

Horas después, Prestianni negó haber cometido ningún acto racista en la discusión que mantuvo con el jugador del Real Madrid en el campo del Estadio Da Luz después de la celebración del gol que marcó el delantero, a la postre el único del encuentro.

Otros jugadores del Real Madrid coincidieron en denunciar esos insultos racistas de Prestianni, que se tapó la boca en el momento del polémico lance.

Al día siguiente, la UEFA anunció la apertura de un expediente, para lo que nombró a un instructor; y ha sido este inspector (en la terminología de la institución que rige el fútbol europeo) quien ha elaborado un informe provisional --que no se ha difundido-- en base al cual ha solicitado al Comité de Ética y Disciplina la adopción de esta especie de suspensión cautelar.