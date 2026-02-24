Arbeloa: "La UEFA tiene en su mano una gran oportunidad para combatir el racismo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comparecido ante los medios de comunicación en la víspera del trascendental duelo de Champions League ante el Benfica. El partido está irremediablemente marcado por lo sucedido en el partido de Lisboa entre Vinicius y Prestianni.

El jugador argentino del equipo luso ha sido suspendido por la UEFA y a este organismo se ha referido Arbeloa en la primera pregunta de la prensa. "No hemos hablado de Prestianni en el vestuario y mi opinión es la misma: estamos ante una oportunidad de dar un golpe al racismo. La UEFA siempre ha agitado la bandera de esta lucha y tiene la posibilidad de dar un golpe".

Al técnico blanco le han preguntado por las palabras de su admirado Jose Mourinho hacia Vinicius en las que criticaba la actitud del brasileño hacia el público de Lisboa. "Creo lo mismo que dije la semana pasada, aquí y en Lisboa: Vini marcó un gol muy bonito, grandísimo. Y nada de lo que pueda hacer, ni haya hecho, justifica un acto de racismo. Lo dije y lo repito: eso es lo más importante. Nada justifica un acto de racismo".

El que sí se ha mojado al respecto ha sido Thibaut Courtois: "Bueno, Mourinho es Mourinho y como entrenador siempre vas a defender a tu club. Pero me molesta que se utilice el festejo de Vinicius; porque cuando marcan al Real Madrid, es el doble o triple. Ha pasado y hay que pasar página. Ha sucedido y no podemos justificar un presunto acto de racismo, por una celebración".

Arbeloa volvió a destacar la fortaleza mental de Vinicius contra estos episodios de racismo en el fútbol. "Siempre ha demostrado mucha valentía y mucho carácter. Cualquiera que estuviese en su situación, no sé cómo reaccionaría. "Siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad y con mucho carácter. Es un luchador y seguro que mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido y a seguir demostrando que es uno de los mejores futbolistas del planeta", elogió.

También avanzó que Kylian Mbappé está "preparado para jugar mañana", aunque "lleva varias semanas" tocado por un problema en la rodilla. "Quiero poner en valor el compromiso que está demostrando. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tiene enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana", afirmó.

"No creo que el problema de Mbappé sea el gol, ni cómo lo hace. En el campo uno tiene que tomar decisiones. Si tuviese que destacar una cualidad de Mbappé, a pesar de que tiene muchas y muy buenas, es que es un jugador y una persona muy inteligente, que sabe muy bien dónde moverse. Claro que habrá situaciones en las que se puedan generar espacios dentro del área, necesitamos no sólo que Kylian, sino que otros jugadores sean capaces de llegar. Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y sólo hay que ver sus números para entender que lo hace bien", añadió.

Además, abordó la ausencia de Mourinho en el banquillo del Bernabéu tras ser expulsado en la ida. "Que José no esté en el campo, creo que no va a ser la primera vez en su carrera y siempre ha preparado bien a sus equipos para que estén a un gran nivel en su ausencia. Yo espero un gran Benfica mañana, nos lo va a poner muy difícil, seguro que ajusta muchas cosas del partido de la ida y esperemos que se vea un gran partido, un gran espectáculo y que gane el Real Madrid", pidió el salmantino.

"Quiero ver a un Real Madrid muy parecido al de Lisboa, y es para lo que estamos trabajando. Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu, porque sabemos lo bonito que es, el ambiente que siempre se forma.. Nos jugamos mucho, porque el que gane estará en el bombo, que es nuestro objetivo, así que con muchísimas ganas y con toda la energía que tenemos para que mañana podamos disfrutar de un gran partido y que disfrute también la afición", dijo.

Finalmente, Arbeloa analizó las palabras de Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona y que dijo que "el mayor escándalo es que el Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años". "Para mí, el mayor escándalo sigue siendo que, después de tres años, el 'caso Negreira', que es el caso más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse", concluyó.