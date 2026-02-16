Arbeloa: "Siempre es más fácil decir lo que hay que hacer que entrar al campo y hacerlo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha alabado la predisposición de sus jugadores antes de la eliminatoria de Champions ante el Benfica.

El equipo español está obligado a jugar esta especie de repesca después de quedar apeado en la última jornada de la liguilla de las ocho primeras posiciones precisamente tras caer goleado en Lisboa ante este mismo rival.

Arbeloa ha dicho que no le sorprendió el planteamiento ni, en particular, la intensidad que puso el Benfica, que dirige su admirado José Mourinho. De nuevo en la previa de la ida de esta eliminatoria ante el Benfica los dos entrenadores se han intercambiado alabanzas.

03.45 min Mourinho: ''Quiero eliminar al Real Madrid, pero deseo que Arbeloa gane la liga y esté muchos años''

Igualmente, el entrenador del Madrid ha sido elogioso con su propia plantilla, a pesar de aquel mal partido de hace tres semanas. En particular, Arbeloa ha alabado su "máxima predisposición" y les ha quitado presión al comentar que "es mucho más fácil ser entrenador que jugador porque siempre es más fácil decir lo que hay que hacer y cómo hacerlo que entrar al campo y hacerlo".

Antes que él ha comparecido ante los medios Eduardo Camavinga, que también se ha referido en tono muy cordial al técnico. Ha dicho que ha ido "muchas veces" a hablar con Arbeloa al sofá del despacho del entrenador... como antes con Xabi Alonso. Y ha dado normalidad a esas conversaciones de tú a tú con el "jefe".

Además, el francés ha reivindicado su capacidad para ejercer como centrocampista organizador y ha rechazado la opinión de un periodista según la cual al equipo le falta un especialista en esa faceta. Camavinga ha admitido sus debilidades, pero también ha mostrado ambición: "Soy consciente de que tengo que hacer mucho más. Los madridistas no han visto a un Camavinga completo (...) Me gusta jugar de 6. Me falta regularidad, estar más focalizado en el campo porque a veces hago errores, soy consciente".