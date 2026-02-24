El Atlético, ante el reto de no descarrilar con el Brujas en su particular 'montaña rusa' en Champions

El Atlético de Madrid tiene una única misión este martes, lograr, sí o sí, una victoria ante el Brujas que le permita estar en los octavos de final de la Champions League en el segundo año de su nuevo formato. En la ida, los rojiblancos terminaron 3-3 después de realizar una gran primera mitad y un final para olvidar.

Los de Simeone llevan una temporada con la irregularidad como base de cada uno de sus partidos. Más allá de las rachas positivas o negativas de resultados, lo que más está lastrando al conjunto 'colchonero' esta campaña es que es capaz de lo mejor y de lo peor durante los mismos 90 minutos, como ya mostró hace una semana en el Jan Breydel.

Entonces, el primer envite parecía que iba a caer del lado de los madrileños, que se marcharon al descanso con una clara ventaja de 0-2 y todo encarrilado para dejar la vuelta en el Metropolitano en un mero trámite. Pero la 'bipolaridad' que afecta al conjunto es tal, que en apenas 10 malos minutos en los instantes iniciales de la segunda mitad, dio al traste con todos los esfuerzos. Finalmente, el club belga puso el 3-3 definitivo en el tiempo de descuento y dejó todo abierto para el duelo en Madrid.

La montaña rusa en la que se ha convertido el Atlético de Madrid este año hace que la vuelta sea impredecible, aunque viene cargado de energía positiva tras la remontada y goleada liguera ante el Espanyol (4-2), en una competición casera donde se está disputando el honor de la tercera plaza con el Villarreal y no caer en el quinto puesto en favor del Betis.

Por su parte, el Brujas también llega con la moral por las nubes tras su triunfo en liga ante el Leuven por 2-1, lo que les deja a tres puntos del líder, el Union Saint-Gilloise, el otro equipo belga de Champions que quedó apeado en la fase regular.