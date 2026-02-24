El Atlético, ante el reto de no descarrilar con el Brujas en su particular 'montaña rusa' en Champions
- Los rojiblancos están sin margen de error tras el 3-3 cosechado en la ida
- Atlético de Madrid - Brujas, narración en vivo, martes a las 18:45 horas en RTVE.es
El Atlético de Madrid tiene una única misión este martes, lograr, sí o sí, una victoria ante el Brujas que le permita estar en los octavos de final de la Champions League en el segundo año de su nuevo formato. En la ida, los rojiblancos terminaron 3-3 después de realizar una gran primera mitad y un final para olvidar.
Los de Simeone llevan una temporada con la irregularidad como base de cada uno de sus partidos. Más allá de las rachas positivas o negativas de resultados, lo que más está lastrando al conjunto 'colchonero' esta campaña es que es capaz de lo mejor y de lo peor durante los mismos 90 minutos, como ya mostró hace una semana en el Jan Breydel.
Entonces, el primer envite parecía que iba a caer del lado de los madrileños, que se marcharon al descanso con una clara ventaja de 0-2 y todo encarrilado para dejar la vuelta en el Metropolitano en un mero trámite. Pero la 'bipolaridad' que afecta al conjunto es tal, que en apenas 10 malos minutos en los instantes iniciales de la segunda mitad, dio al traste con todos los esfuerzos. Finalmente, el club belga puso el 3-3 definitivo en el tiempo de descuento y dejó todo abierto para el duelo en Madrid.
La montaña rusa en la que se ha convertido el Atlético de Madrid este año hace que la vuelta sea impredecible, aunque viene cargado de energía positiva tras la remontada y goleada liguera ante el Espanyol (4-2), en una competición casera donde se está disputando el honor de la tercera plaza con el Villarreal y no caer en el quinto puesto en favor del Betis.
Por su parte, el Brujas también llega con la moral por las nubes tras su triunfo en liga ante el Leuven por 2-1, lo que les deja a tres puntos del líder, el Union Saint-Gilloise, el otro equipo belga de Champions que quedó apeado en la fase regular.
Problemas con las amonestaciones
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentará el Cholo Simeone ante el Brujas es que el resultado de la ida (3-3) no le permite dejar nada en la recámara de cara al posible cruce de octavos, que sería ante el Liverpool o el Tottenham.
El inconveniente, hasta cinco jugadores de los disponibles para el choque podrían perderse el partido de octavos si reciben la amarilla en la vuelta ante los belgas. De los cinco, tres son centrales: Marc Pubill, Le Normand y Lenglet. Los otros dos que podrían cumplir partido de sanción de pasar a octavos son Giuliano Simeone y Thiago Almada.
Además, el técnico argentino tampoco podrá contar para el trascendental choque con Pablo Barrios y Nico González, ya que ambos siguen con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones y se ejercitaron en la previa al partido de Champions al margen del resto de sus compañeros.
Asimismo, en el Brujas está apercibido el experimentado centrocampista Hans Vanaken, mientras que Raphael Onyedika no viaja a Madrid al haber visto la semana pasada la tercera tarjeta amarilla.
Aunque lo primo es lo primero, y solo sería un problema en caso de que el Atlético lograse eliminar al Brujas. Las opciones rojiblancas son, a priori, mayores que las de los belgas, pero eso es solo sobre el papel, como ya quedó reflejado en la ida.
Simeone buscará que los suyos logren adelantarse lo antes posible en el marcador y no tener que ir a contracorriente o que los minutos vayan pasando y la ansiedad se haga dueña de sus jugadores.
El pasado fin de semana dejó buenas noticias para el entrenador argentino en la zona de arriba, la gran actuación de Sortloth, artífice de dos de los cuatro goles ante los 'pericos' y que su fichaje estrella invernal, Ademola Lookman, que sigue de dulce con el gol desde que aterrizó en Madrid.
El Atlético se pondrá ante el espejo de su afición para intentar seguir vivo en una de las dos competiciones, Champions y Copa, donde aún tiene cosas que decir. La temporada pasada, la primera con el formato actual, no tuvieron que pasar por la repesca, aunque de poco les valió, ya que fueron eliminados en octavos por el eterno rival, el Real Madrid.