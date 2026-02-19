La pegada del Manchester United aplaca de nuevo al Atlético, eliminado de la Liga de Campeones

La convicción del Atlético de Madrid en la remontada en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones Femenina duró 28 minutos, hasta el 1-0 de Zigiotti para el Manchester United, después de tres ocasiones del equipo rojiblanco, insistente en ataque y con motivos para creer hasta entonces (2-0).

Lanzadas al contragolpe Sylle Jensen y Amaiur Sarriegi, el Atlético puso en jaque entonces al conjunto inglés, ganador en la ida por 0-3, pero advertido en la vuelta por la puesta en escena, cuando el bloque español hizo méritos para haber marcado algún gol y haber animado aún más la eliminatoria, pese a la concluyente derrota de la ida en Alcalá, que se transformó en definitiva en cuanto el United se adelantó de nuevo en el marcador.

La poca pegada castiga al Atlético El 1-0 fue un golpe definitivo, en el minuto 28, en una acción por la banda izquierda culminada por Zigiotti con un remate con la izquierda. Lola Gallardo, la portera del Atlético, no estuvo acertada cuando se lanzó para detener el lanzamiento y el balón se le coló por debajo del cuerpo. Era un tiro centrado. Quizá debió haberlo atrapado. El gol frustró al Atlético, que había salido al terreno con toda la ambición del mundo, pero también con argumentos suficientes en su fútbol, vertical e incisivo cuando propuso cada ataque, con Jensen y Amaiur desbordantes ante la defensa del United, aliviada cuando su guardameta, Tullis-Joyce, se estiró con una magnífica intervención al disparo desde el borde del área de Jensen, pero aún más cuando Lauren Leal falló un gol clarísimo. El cabezazo de la central, en el área pequeña, a un metro de la línea de gol, se fue alto, por encima del larguero, entre el lamento de todas y cada una de las jugadoras del Atlético, que habían visto el 0-1 tan cerca. Aún dispuso de otra oportunidad Jensen, dentro de un cuarto de hora que se movió en los parámetros que quería el Atlético. Pero sin gol.