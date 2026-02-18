El Real Madrid cumple ante el Paris FC y se cita con el Barça en cuartos de la Women's Champions League
- Las blancas dominaron el encuentro de principio a fin tras la tempranera expulsión de Greboval
- El equipo de Pau Quesada volverá a cruzarse con su máximo rival en la competición continental
El Real Madrid hizo los deberes ante el Paris FC en la vuelta del playoff de la Women's Champions League (2-0) y jugará los cuartos de final de la máxima competición continental. Los goles de Naomie Feller y N'Dongala, en propia puerta, pusieron la puntilla a una eliminatoria que había llegado al estadio Alfredo di Stéfano con ventaja blanca tras el 2-3 de la ida. El encuentro se puso muy de cara para las locales en el minuto 5 con la expulsión de Thea Greboval.
El conjunto dirigido por Pau Quesada se medirá al FC Barcelona en cuartos de final. Será la cuarta vez que ambos equipos se enfrentan esta temporada, las cuatro en competiciones diferentes (Liga F, Supercopa de España, Copa de la Reina y Champions).
La expulsión de Greboval deja un escenario propicio para el Real Madrid
El partido se puso muy pronto se puso de cara para las blancas. Un balón largo de misa encontró a Naomie Feller, que le ganó la partida a Greboval. La defensa del Paris derribó a la delantera merengue fuera del área siendo la última zaguera y la colegiada le mostró la tarjeta roja cuando solo habían pasado cinco minutos de juego.
La desventaja en el marcador global y la presencia de una futbolista menos fueron una losa insalvable para las parisinas, que jugaron el resto del encuentro a merced del Real Madrid. Las pupilas de Pau Quesada dominaron el partido a su antojo y llegaron a la portería rival en multitud de ocasiones. Solo la falta de acierto impidió que el luminoso reflejase una diferencia más holgada. Las blancas dispararon veinte veces, cinco de ellas a portería.
Eva Navarro decanta la balanza en la segunda parte
El conjunto español saltó al verde con una arsenal potente en ataque (Athenea, Weir, Feller y Linda Caicedo), pero la protagonista del triunfo fue Eva Navarro. La extremo reconvertida en lateral completó un partido extraordinario y fabricó los dos goles del Real Madrid en la segunda parte.
El primero llegó en el minuto 54. La murciana puso un centro teledirigido al área que conectó a la perfección Feller para inaugurar el marcador. Trece minutos después, en el 67', una nueva incursión de Eva Navarro acabó con un centro que golpeó en N'Dongala antes de introducirse en su propia portería.
El cuadro blanco consiguió batir en dos ocasiones a Mylène Chavas. No obstante, la exguardameta del Real Madrid fue la mejor jugadora del Paris FC y se lució en la primera mitad al detenerle un penalti a Caroline Weir con 0-0. No fue el mejor día para la escocesa, que fue sustituida al descanso.
Con el 2-0, las blancas tuvieron opciones para aumentar la renta, pero el marcador no se movió. El Real Madrid jugará los cuartos de final de la Women's Champions League por segunda temporada consecutiva. Allí ya espera el FC Barcelona, que ha ganado los tres clásicos disputados esta temporada.