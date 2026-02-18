El Real Madrid cumple ante el Paris FC y se cita con el Barça en cuartos de la Women's Champions League

El Real Madrid hizo los deberes ante el Paris FC en la vuelta del playoff de la Women's Champions League (2-0) y jugará los cuartos de final de la máxima competición continental. Los goles de Naomie Feller y N'Dongala, en propia puerta, pusieron la puntilla a una eliminatoria que había llegado al estadio Alfredo di Stéfano con ventaja blanca tras el 2-3 de la ida. El encuentro se puso muy de cara para las locales en el minuto 5 con la expulsión de Thea Greboval.

El conjunto dirigido por Pau Quesada se medirá al FC Barcelona en cuartos de final. Será la cuarta vez que ambos equipos se enfrentan esta temporada, las cuatro en competiciones diferentes (Liga F, Supercopa de España, Copa de la Reina y Champions).

La expulsión de Greboval deja un escenario propicio para el Real Madrid El partido se puso muy pronto se puso de cara para las blancas. Un balón largo de misa encontró a Naomie Feller, que le ganó la partida a Greboval. La defensa del Paris derribó a la delantera merengue fuera del área siendo la última zaguera y la colegiada le mostró la tarjeta roja cuando solo habían pasado cinco minutos de juego. La desventaja en el marcador global y la presencia de una futbolista menos fueron una losa insalvable para las parisinas, que jugaron el resto del encuentro a merced del Real Madrid. Las pupilas de Pau Quesada dominaron el partido a su antojo y llegaron a la portería rival en multitud de ocasiones. Solo la falta de acierto impidió que el luminoso reflejase una diferencia más holgada. Las blancas dispararon veinte veces, cinco de ellas a portería.