Una noche mágica en el Metropolitano: de la emoción de Jenni Hermoso y Alexia Putellas a la euforia de las goleadoras

Jenni Hermoso y Alexia Putellas cuentan con un palmarés de ensueño: Champions, ligas, Balones de Oro y hasta un Mundial, pero ambas han coincidido en que la consecución de la Nations League es uno de los "mejores" momentos de sus vidas.

El sentimiento de ambas es el reflejo de todo el equipo, sabedor de la importancia de sumar un nuevo título a las vitrinas de la selección. A la emotiva reacción de las dos estrellas contrastadas se ha sumado el sentir de las más jóvenes, como Claudia Pina y Vicky López, que hoy han vivido su primera gran noche con la elástica del combinado nacional.

A la euforia que supuso ganar el título se sumó el ambiente del Metropolitano, vestido de gala y poblado por 55.843 espectadores, récord en un partido de la selección española femenina disputado en nuestro país.

"Es una de las noches más mágicas que hemos vivido" Alexia Putellas mostró su emoción en el micrófono de TVE al finalizar el partido. La doble ganadora del Balón de Oro aseguró que la de este martes ha sido "una de las noches más mágicas" que ha vivido esta selección y "una de las mejores noches" de su carrera profesional. La centrocampista quiso agradecer su presencia al público que acudió al Metropolitano: "Muchas gracias a esta gente que ha venido, que ha gastado su dinero y su tiempo." 01.58 min Alexia Putellas, tras ganar la segunda Nations: "Es una de las mejores noches de mi carrera" La sonrisa de Alexia era una copia de la de la madrileña Jenni Hermoso. Hermoso coincidió con su compañera en calificar este momento como uno de los mejores de su carrera. "Creo que mi cara de felicidad lo dice todo. Volver, poder estar en mi ciudad, que yo leo Madrid y ya se me ponen los ojos llorosos, con mi gente, con mi familia, que hayamos dado un espectáculo, que nos llevemos esto otra vez, es impresionante". La jugadora echó la vista atrás para recordar su periodo fuera de la selección, que terminó en el mes de octubre tras pasar un año lejos de las convocatorias. "Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volvérmela a poner (la camiseta de la selección) y a veces todo tiene su recompensa", declaró antes de recalcar que siguen siendo "el mejor equipo del mundo". 00.51 min Jenni Hermoso, emocionada tras ganar la Nations: "Celebrarlo en Madrid me hace mucha ilusión"

Claudia Pina y Vicky López, protagonistas "Me hace especial ilusión porque es mi primer título", afirmó Claudia Pina al micrófono de TVE. El talento de la catalana es tal que ha conseguido ser una de las grandes protagonistas de su primera conquista con la selección. Pina anotó dos goles en la final, dos disparos marca de la casa que decantaron el partido en favor de España. "De los que me gustan, chutando de lejos", aseguró tras el partido. La jugadora del FC Barcelona también brilló en semifinales, aportando dos tantos y una asistencia en la eliminatoria ante Suecia. La futbolista también quiso hacer referencia al ambiente que se vivió en el Metropolitano: "Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para poder ser mejores".



⭐️ Claudia Pina, gran protagonista de la victoria de España con dos goles:



"Me hace especial ilusión porque es mi primer título"#SelecciónRTVE #UWNL



Otra jugadora que dejó su sello en la victoria de España fue Vicky López, que anotó el segundo gol con un disparo con la izquierda desde fuera del área. "Llevaba un par de tiros en la primera parte. Le había dicho a Jana que a la tercera, meto uno de cada tres. En el tercero he podido meter y me he vuelto loca" Para la madrileña, pese a tener 19 años, es el segundo título con la absoluta, ya que también participó en la conquista de la primera Nations League en 2024. Vicky López también se mostró emocionada por ganar en casa: "Una final con toda mi gente, en Madrid, para mí ha sido súper bonito".



"A la tercera he podido meter y la verdad que me he vuelto loca"



Nos pasamos a Teledeporte para vivir la celebración de España. pic.twitter.com/Mc0fJ0VNIE“ — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025