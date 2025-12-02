España retiene la corona de la UEFA Nations League con una exhibición ante Alemania en el Metropolitano
- España vence 3-0 con un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López
- El equipo de Sonia Bermúdez ofreció su mejor versión en el momento clave
La selección española ha revalidado el título de la UEFA Nations League con una inapelable victoria ante Alemania (3-0) en el Estadio Metropolitano con un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López que han certificado el dominio del equipo dirigido por Sonia Bermúdez.
Si el partido de ida en Kaiserslautern fue una pesadilla para la selección española, la vuelta en el Metropolitano fue Alemania la que se vio arrinconada, siendo claramente superada por una España rápida, valiente y ambiciosa que sumó hasta siete ocasiones de gol en la primera mitad con las que pudo haberse adelantado en el marcador, pero con el susto final de la ocasión de Nicole Anyomi en el descuento.
Todavía no se habían sentado los últimos de los 55.843 seguidores que establecieron un nuevo récord histórico de público en un partido de la selección femenina en España, cuando Esther González estuvo a punto de inaugurar el marcador, preludio de la avalancha de oportunidades del equipo de Sonia Bermúdez.
Vendaval ofensivo de España
Alexia de cabeza, Mariona con una volea y un remate con la puntera, y Vicky López a pase de Claudia Pina, y una estética chilena de Esther que murió en la ejecución, fueron los argumentos de peso que acabaron de volcar un partido que iban a decidir Claudia Pina y Vicky López con tres auténticos golazos.
En el minuto 61, Pina lanzó un misil que batió a Ann-Katrin Berger después de apoyarse en una muy activa Mariona Caldentey, siete minutos después, Vicky López amagó a Knaak con la pierna derecha para anotar por la escuadra con la izquierda, y de nuevo Claudia Pina llevó el éxtasis a las gradas del Metropolitano con otro disparo desde fuera del área para firmar un doblete histórico.
El plan de juego de España salió a las mil maravillas ante una Alemania que se vio desbordada por el derroche ofensivo de una España que dejó en el Metropolitano su mejor versión, por encima de los contratiempos de las lesiones, como la más reciente de Aitana Bonmatí, y las más antiguas de Tere Abelleira, Salma Paralluelo y Patri Guijarro, que no quisieron perderse el partido desde una grada entregada.
La campeona del mundo logró robar el balón a Alemania, mostró intensidad para ganar los duelos y las segundas jugadas, y apeló a la velocidad y la posesión para levantar el segundo título de la UEFA Nations League y acabar un 2025 de ensueño donde lograron también el subcampeonato de Europa.