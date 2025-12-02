España retiene la corona de la UEFA Nations League con una exhibición ante Alemania en el Metropolitano

La selección española ha revalidado el título de la UEFA Nations League con una inapelable victoria ante Alemania (3-0) en el Estadio Metropolitano con un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López que han certificado el dominio del equipo dirigido por Sonia Bermúdez.

01.35 min España - Alemania | Claudia Pina abre el marcador de la final de la Nations (1-0)

Si el partido de ida en Kaiserslautern fue una pesadilla para la selección española, la vuelta en el Metropolitano fue Alemania la que se vio arrinconada, siendo claramente superada por una España rápida, valiente y ambiciosa que sumó hasta siete ocasiones de gol en la primera mitad con las que pudo haberse adelantado en el marcador, pero con el susto final de la ocasión de Nicole Anyomi en el descuento.

Todavía no se habían sentado los últimos de los 55.843 seguidores que establecieron un nuevo récord histórico de público en un partido de la selección femenina en España, cuando Esther González estuvo a punto de inaugurar el marcador, preludio de la avalancha de oportunidades del equipo de Sonia Bermúdez.