Brujas - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de ida del playoff de dieciseisavos de final de la Champions League

El Brujas recibe al Atlético de Madrid en el partido de ida del playoff de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League, un duelo que promete entre dos equipos que finalizaron en la parte media de la fase de clasificación la primera fase y que se disputa este miércoles en el estadio Jan Breydelstadion.

La previa

Los rojiblancos buscarán una victoria que les acerque a los octavos de final y conseguir una buena renta para llegar de forma holgada al partido de vuelta en el estadio Metropolitano. Mientras, el conjunto belga querrá hacerse fuerte en casa y dar el primer golpe ante su afición.

El equipo dirigido por Simeone llega a esta cita tras pinchar en sus dos últimos partidos europeos frente al Galatasaray (1-1) y caer por (1-2) ante el Bodø/Glimt, resultados que le impidieron pasar de forma directa a los octavos de final. Esa falta de regularidad también se ha reflejado en el resto de torneos, donde ha alternado tropiezos con actuaciones sólidas. De hecho, ha sido capaz de firmar triunfos contundentes, como el (3-0) ante el Mallorca en Liga o los rotundos 4-0 frente al FC Barcelona o 5-0 contra el Betis en la Copa del Rey, mostrando una versión dominante que contrasta con algunos resultados adversos como el derbi madrileño del pasado domingo, donde se pegó un batacazo ante el Rayo Vallecano (3-0).

En el apartado de ausencias, Simeone cuenta con dos importantes bajas, ya que Pablo Barrios y Nico González no podrán jugar por sendas lesiones.

Por su parte, el Brujas llega a esta ida del 'playoff' de la Champions League con resultados que pueden hacer esperar lo mejor y lo peor de los belgas. Entre sus resultados se incluyen victorias claras (4‑1 y 3‑0) frente a AS Mónaco y Olympique de Marsella, pero también derrotas contundentes (3‑0) ante Arsenal y Sporting CP.

Ambos equipos llevan sin enfrentarse desde la fase de grupos de la Champions 2022/23, con una victoria del Brujas y un empate.