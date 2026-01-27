Arbeloa responde "emocionado" y "feliz" a las alabanzas de Mourinho: "Siempre fue, es y será 'uno di noi'"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se ha mostrado “agradecido” y “feliz” con las palabras del que fue su entrenador en el Real Madrid y actual técnico del Benfica, su rival del miércoles, José Mourinho, al que ha calificado como "uno di noi" (uno de los nuestros). El luso, en la mañana de este martes, ha alabado también su figura y ha dicho era "uno de sus niños" cuando dirigía al club blanco.

"Es un orgullo tremendo escuchar eso. Emocionado y feliz porque ha sido mucho más que un entrenador, ha sido muy importante y ahora le considero un gran amigo. Desde aquí quiero agradecérselo", ha respondido el salmantino en la rueda de prensa previa al duelo ante el Benfica, correspondiente a la octava y última jornada de la fase regular de la Champions League.

"Mourinho es un espejo, por supuesto, lo dije el primer día. No habrá nadie como José, y cualquiera que le quiera imitar va a fracasar, eso lo he entendido desde el primer día. Mi éxito será ser yo mismo, dentro de mí hay una gran parte de la influencia que tuvo José en mí, mañana nos veremos las caras, lo importante son los 90 minutos y él querrá ganar, igual que nosotros", ha proseguido Arbeloa sobre la influencia que 'Mou' tuvo sobre él.

El portugués habló horas antes que "su niño" y puso de relieve la importancia como jugador que tuvo para él en su etapa como entrenador del Real Madrid.

Mourinho, "uno de los nuestros" "Tanto Chivu como Arbeloa son mis niños, son exjugadores especiales. Hablando de Álvaro, yo diría que es de los mejores jugadores que he tenido desde el punto de vista humano, de la relación personal, de la empatía. No ha sido, obviamente, el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres", alababa Mourinho al que fue su gran apoyo dentro del vestuario del Madrid cuando dirigía al equipo. Arbeloa ha confesado que no ha hablado con el luso desde que aterrizó como nuevo 'jefe' del banquillo madridista, pero sí que han mantenido la relación durante estos años. "Hemos mantenido el contacto, sé quién es y entenderéis que he intentado no molestarle, es de esos amigos que estás mucho tiempo sin hablar con él, pero un día le llamas a las 3 de la mañana y te coge el teléfono", ha destacado. Cuestionado sobre si le gustaría que 'The Special One' volviese a dirigir al Real Madrid, Arbeloa no ha querido valorar "supuestos", pero su mensaje ha quedado muy claro. "Estoy muy centrado en el presente, en mañana, enfocado en sacar el máximo de mis futbolistas. Será un partido que, si ganamos, lo recordaré siempre. José siempre fue, es y será 'uno di noi'", ha apostillado el técnico antes de poner fin a la rueda de prensa. 02.22 min Mourinho, sobre Arbeloa: "Es uno de mis niños"