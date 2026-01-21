Atalanta - Athletic, en directo hoy el partido de la séptima jornada de la Champions League

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre el Atalanta y el Athletic Club de Bilbao de la séptima jornada regular de la Champions Leaque, que se disputa este miércoles en el Estadio New Balance Arena. El partido, que comienza a las 21:00 horas peninsulares, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

El Athletic visita a la Atalanta con un objetivo crítico: sumar tres puntos que le mantengan vivo en la pelea por el playoff de la Champions. Sin embargo, Ernesto Valverde afronta el reto en una situación límite, lastrado por hasta nueve ausencias de peso. La lista de bajas es demoledora.

Sin Laporte, los hermanos Williams, Berenguer ni Yuri por lesión, y con Yeray sancionado, el técnico rojiblanco deberá recomponer un once donde Unai Simón, Vivian y Paredes se antojan como los únicos pilares fijos. En ataque, la responsabilidad recaerá sobre Sancet y Guruzeta, posiblemente escoltados por un Unai Gómez al alza tras su buena actuación en Mallorca. Para el Athletic, en horas bajas en LaLiga, ganar en Italia —algo que solo ha logrado una vez en su historia— es casi una obligación para no quedar fuera de Europa.

Enfrente espera una Atalanta que atraviesa su mejor momento gracias a la mano de Raffaele Palladino. El joven técnico, discípulo de la filosofía de Gian Piero Gasperini, ha logrado revivir la esencia de la Dea tras el fallido paso de Ivan Juric. Bajo su mando, el equipo ha recuperado la presión alta y el equilibrio táctico, perdiendo solo dos de sus últimos doce encuentros.

Actualmente quintos en la tabla europea y séptimos en Serie A, los italianos buscan un triunfo que certifique su pase directo a octavos. Aunque no cuentan con el sancionado Raspadori y tienen la duda de Lookman tras la Copa África, el bloque liderado por De Ketelaere y Scamacca llega con la moral por las nubes. El Athletic, diezmado pero resiliente, será la prueba de fuego para el proyecto de un Palladino que ha devuelto a Bérgamo el sueño de grandeza continental.