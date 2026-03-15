Barcelona - Sevilla, en directo el partido de la jornada 28 de Liga

El FC Barcelona recibe al Sevilla en uno de los partidos más destacados de la jornada 28 de LaLiga. El equipo culé busca ampliar la ventaja que dispone en la cabeza de la clasificación.

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, dará descanso a Lamine Yamal, reemplazado por Roony Bardghji, y otorgará la titularidad en el lateral derecho al canterano Xavi Espart, que debutará en LaLiga EA Sports este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla, que presentará dos cambios en defensa.

El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Roony, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Sevilla formará de inicio con las novedades en los laterales de Carmona y Suazo, en un once titular integrado por Odysseas; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoumé, Sow; Juanlu, Alexis, Oso; y Akor.

Los de Hansi Flick vuelven a la competición doméstica después de cosechar un empate (1-1) en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los blaugranas evitaron la derrota en la última jugada ante el Newcastle.

Lamine Yamal llega al encuentro frente a los andaluces de dulce, ya que fue el autor del único gol en el partido liguero de San Mamés (0-1) y el ejecutor del penalti de Sant James Park. El de Mataró está siendo el líder goleador de los culés esta temporada. Acumula 14 goles en la Liga y 4 en la Liga de Campeones.

En el Sevilla se vive la cuarta jornada sin el entrenador, Matías Almeyda, en el banquillo. El argentino fue expulsado en la jornada 25, en Mendizorroza, y desde entonces no ha podido volver al banquillo hispalense. En este tiempo, se da la circunstancia de que el Sevilla ha ganado un partido (ante el Getafe) y ha empatado dos (frente a Betis y Rayo Vallecano), por lo que se acumula cinco puntos desde la sanción.

El conjunto andaluz se encuentra actualmente en el decimocuarto puesto, con 31 puntos. Está seis puntos por encima del descenso a nueve punto de los puestos europeos.