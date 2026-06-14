Alemania - Curazao, en directo hoy el partido del grupo E del Mundial 2026

Alemania inicia este domingo su andadura en el Mundial 2026 frente a Curazao con la obligación de demostrar que ha dejado atrás los años más turbulentos de su historia reciente. Lo puedes ver en directo y en abierto a las 19.00 hora peninsular española en La 1, RTVE Play o en el reproductor de esta misma página.

La tetracampeona del mundo abre su participación en el grupo E ante una selección caribeña que disputa por primera vez una fase final mundialista y que llega sin complejos tras una clasificación histórica.

El estreno aparece marcado por la diferencia de trayectoria entre ambos equipos. Alemania sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol, pero aterriza en Norteamérica después de dos golpes difíciles de digerir: las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

Julian Nagelsmann ha asumido la misión de reconstruir el proyecto. El seleccionador alemán ha impulsado una profunda renovación generacional sin renunciar a la identidad competitiva que históricamente ha caracterizado a la Mannschaft. El resultado es un equipo más dinámico, flexible y agresivo, apoyado en una generación de futbolistas que combina talento y experiencia.

Alemania busca recuperar su jerarquía en el Mundial 2026 Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz encabezan una selección que vuelve a situarse entre las aspirantes a alcanzar las rondas finales. A ellos se suma el regreso de Manuel Neuer, recuperado por Nagelsmann para aportar liderazgo y experiencia en un vestuario cada vez más joven. Además, una de las grandes atracciones del combinado germano será Lennart Karl. El joven mediapunta del Bayern de Múnich, de apenas 18 años, se ha convertido en una de las irrupciones más prometedoras del fútbol europeo y llega al torneo con la posibilidad de ganar protagonismo tras las bajas que han condicionado la preparación alemana. Aunque Alemania parte como favorita para liderar el grupo E, el equipo es consciente de que necesita comenzar con buen pie para evitar cualquier fantasma del pasado. El objetivo no es únicamente ganar, sino transmitir la sensación de que vuelve a ser una selección preparada para competir con los mejores.

Curazao quiere seguir haciendo historia en el grupo E Enfrente estará una Curazao que vive el momento más importante de su historia futbolística. Con poco más de 150.000 habitantes, la pequeña isla caribeña se ha convertido en el país menos poblado que ha logrado clasificarse para una Copa del Mundo. La conocida como Ola Azul ha construido su crecimiento sobre una inteligente combinación de futbolistas formados en Países Bajos y jugadores vinculados emocionalmente a la isla por sus raíces familiares. Esa fórmula le permitió completar una brillante fase de clasificación y ganarse un lugar entre las 48 selecciones participantes. Tahith Chong emerge como una de sus principales amenazas ofensivas. El extremo formado en el Manchester United simboliza la evolución de una selección que ha dejado de conformarse con competir para empezar a creer en sus posibilidades. Junto a él, nombres como Juninho Bacuna, Jürgen Locadia o Eloy Room aportan experiencia a un equipo dirigido por el veterano Dick Advocaat. Para Curazao, cualquier punto supondría un logro histórico. Para Alemania, el debut representa el primer examen de una reconstrucción que busca devolver a la tetracampeona a la primera línea del fútbol mundial. El grupo E arranca con un duelo de contrastes, pero también con la incertidumbre propia de un Mundial donde cada estreno puede marcar el destino de un equipo.