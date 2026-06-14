España estrena en un Mundial el Estadio de Atlanta, uno de los recintos más concurridos del planeta
- El feudo de los Atlanta Falcons y del Atlanta United debuta en una cita mundialista
- El recinto, al que ya ha tenido acceso RTVE, acogerá ocho partidos durante la Copa del Mundo
El Education City Stadium de Al Rayyan (Catar) fue el último estadio que presenció un partido de la selección española en un Mundial. Aquel día de infausto recuerdo para los españoles, la Roja cayó en los penaltis ante Marruecos en los octavos de final de la edición de 2022.
Este lunes, cerca de tres años y medio después de aquella debacle, la selección debuta en el Mundial 2026 en uno de los estadios más populares de la actualidad. Se trata del Atlanta Stadium (conocido por motivos comerciales como Mercedes-Benz Stadium), un recinto que acogerá ocho partidos durante el torneo, incluida una de las semifinales.
Cuenta con solo nueve años de vida
El Estadio de Atlanta fue inaugurado en 2017 y desde entonces se ha convertido en uno de los recintos que más eventos deportivos acoge en Estados Unidos. Es uno de los once estadios estadounidenses que forman parte de esta Copa del Mundo y, según FIFA, es el que más eventos alberga al año en este país.
Cuenta con una capacidad de aproximadamente 75.000 espectadores y actualmente es el feudo de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United, conjunto de la MLS. Además, se espera que a partir de 2028 sea el hogar de un nuevo equipo de la NWSL.
Su presencia en el Mundial 2026 será la primera en una cita de esta envergadura. España, una de las favoritas, será el encargado de estrenarlo. La Roja jugará sus dos primeros encuentros del evento en Atlanta, tanto la primera jornada ante Cabo Verde como la segunda frente a Arabia Saudí.
Techo cerrado, césped natural recién colocado y un diseño impactante
El Estadio de Atlanta se inauguró como el más sostenible del mundo. El recinto ha recibido varios galardones en este sentido, entre ellos la certificación TRUE Platino por Cero Residuos, logrando que más del 95% de los residuos generados por el estadio no terminaran en un vertedero.
Verlo desde fuera impacta, con una peculiar e innovadora estructura octogonal. Por dentro, no se queda corto. Sorprende la cúpula que compone su techo retráctil, formado por ocho grandes paneles triangulares y por el que no entra luz natural. Otro de sus puntos es fuertes es su espectacular videomarcador con estructura circular.
El césped, que luce impoluto, es natural, pero hasta hace cuatro semanas era artificial. Algo que no preocupa a la FIFA, que asegura que el verde estará en "condiciones óptimas".
Una de las curiosidades que presenta este estadio es la ubicación de su zona VIP. Este sector, que cuenta con sillones y televisiones, entre otros lujos, se encuentra a solo unos metros del terreno de juego.
“Una zona VIP… ¡a metros del césped!— Teledeporte (@teledeporte) June 14, 2026
Esta peculiaridad se da en el Estadio de Atlanta, donde la selección debuta este lunes ante Cabo Verde.
España-Cabo Verde, lunes a las 18:00h en La 1 y RTVE Play. #MundialRTVE #SelecciónRTVE #FifaWorldCup pic.twitter.com/mlsFB5Du7I“
Las entrañas de este estadio moderno muestran el ajetreo común previo a un partido de esta magnitud. Los operarios se afanan en poner a punto el recinto que este lunes, por fin, verá rodar por primera vez el balón en este Mundial para la selección española.