España estrena en un Mundial el Estadio de Atlanta, uno de los recintos más concurridos del planeta

El Education City Stadium de Al Rayyan (Catar) fue el último estadio que presenció un partido de la selección española en un Mundial. Aquel día de infausto recuerdo para los españoles, la Roja cayó en los penaltis ante Marruecos en los octavos de final de la edición de 2022.

Este lunes, cerca de tres años y medio después de aquella debacle, la selección debuta en el Mundial 2026 en uno de los estadios más populares de la actualidad. Se trata del Atlanta Stadium (conocido por motivos comerciales como Mercedes-Benz Stadium), un recinto que acogerá ocho partidos durante el torneo, incluida una de las semifinales.

Cuenta con solo nueve años de vida El Estadio de Atlanta fue inaugurado en 2017 y desde entonces se ha convertido en uno de los recintos que más eventos deportivos acoge en Estados Unidos. Es uno de los once estadios estadounidenses que forman parte de esta Copa del Mundo y, según FIFA, es el que más eventos alberga al año en este país. Cuenta con una capacidad de aproximadamente 75.000 espectadores y actualmente es el feudo de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United, conjunto de la MLS. Además, se espera que a partir de 2028 sea el hogar de un nuevo equipo de la NWSL. Su presencia en el Mundial 2026 será la primera en una cita de esta envergadura. España, una de las favoritas, será el encargado de estrenarlo. La Roja jugará sus dos primeros encuentros del evento en Atlanta, tanto la primera jornada ante Cabo Verde como la segunda frente a Arabia Saudí.