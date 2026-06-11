Así son los estadios del Mundial 2026: del mítico Azteca al moderno estadio de Los Ángeles
- El Mundial de 2026 se disputa en 16 estadios, 11 de ellos en suelo estadounidense
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El primer Mundial de la historia que comparten tres países se disputará en 16 estadios, repartidos entre México (3), Canadá (2) y Estados Unidos (11), que acapara el mayor número de sedes. Distancias de hasta 4.500 kilómetros en un torneo gigantesteco, que arrancará en Ciudad de México y finalizará en Nueva Jersey.
México
El balón echará a rodar en el país con mayor tradición futbolística de los tres, México, que abrirá la competición en el mítico Estadio Azteca, el único del mundo que ha acogido dos finales (1970 y 1986) y, desde el jueves, en el primero en estar en tres Mundiales. Situado en Ciudad de México, el coliseo mexicano, actualizado para la ocasión, acogerá cinco partidos y tiene una capacidad de 72.766 espectadores.
Monterrey y Guadalajara serán las otras dos sedes en territorio mexicano. El primero, con capacidad para 50.113 espectadores, será la sede de cuatro encuentros, al igual que el estadio de Guadalajara (44.330 espectadores), con el Uruguay-España como choque estrella el 26 de junio.
México se despedirá del Mundial en octavos de final, cuando se dispute en el Estadio Azteca el último de los partidos en suelo mexicano.
Canadá
Del calor mexicano pasamos al fresco canadiense, que tendrá en Vancouver y Toronto sus dos sedes mundialistas. El BC Place de Vancouver (48.821 espectadores) será el estadio situado más al norte del torneo y acogerá siete partidos, incluidos uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.
Al otro lado del país, el estadio de Toronto (44.315 espectadores), sede habitual de los partidos locales de la selección canadiense, será la sede de seis partidos. Como México, Canadá no tendrá partidos a partir de cuartos de final.
Estados Unidos
Con once estadios y todas las eliminatorias íntegras a partir de cuartos, Estados Unidos centrará el grueso de la competición del Mundial más largo de la historia (104 partidos).
Empezando por la costa Este, nos encontramos con el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (situado en Jersey, pero a solo 8 kilómetros de Manhattan) sede de la gran final del Mundial el 19 de julio y con la máxima capacidad de todo el torneo con 78.576 espectadores. Además de la final, será la sede de otros siete partidos.
Además, en la zona Este del país también se jugarán partidos en Miami (7 partidos -incluido el partido por el tercer puesto- y 64.091 espectadores), Boston (7 partidos y 63.815 espectadores), Filadelfia (6 partidos y 65.827 espectadores) y Atlanta (8 partidos y 67.382 espectadores), sede de los dos primeros partidos de España y una de las semifinales.
De camino al viejo oeste americano nos topamos con otras tres sedes: Houston, Dallas y Kansas City, las tres con estadios que cuentan con techo retráctil para luchar contra las altas temperaturas de esta parte de Estados Unidos durante el Mundial. El Estadio de Houston (68.311 espectadores) albergará siete partidos, el Estadio de Kansas City (67.515) seis, y el Estadio de Dallas (70.122 espectadores) nueve, por lo que será el estadio que acoja más partidos, aunque se quedara sin la deseada final.
Ya en la costa Oeste terminamos nuestro repaso a los recintos del Mundial con el Estadio de Seattle (65.123 espectadores y 6 partidos), el Estadio de la Bahía de San Francisco (69.391 espectadores y 6 partidos) y el Estadio de Los Ángeles (69.650 espectadores y 8 partidos), el recinto más moderno y uno de los más espectaculares del Mundial.