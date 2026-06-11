Así son los estadios del Mundial 2026: del mítico Azteca al moderno estadio de Los Ángeles

El primer Mundial de la historia que comparten tres países se disputará en 16 estadios, repartidos entre México (3), Canadá (2) y Estados Unidos (11), que acapara el mayor número de sedes. Distancias de hasta 4.500 kilómetros en un torneo gigantesteco, que arrancará en Ciudad de México y finalizará en Nueva Jersey.

Estadios del Mundial 2026 16 Fotos 1 / 16 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Estadio de Ciudad de México (Estadio Azteca) 10.06.2026 AFP

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Estadio de Monterrey 10.06.2026





























México El balón echará a rodar en el país con mayor tradición futbolística de los tres, México, que abrirá la competición en el mítico Estadio Azteca, el único del mundo que ha acogido dos finales (1970 y 1986) y, desde el jueves, en el primero en estar en tres Mundiales. Situado en Ciudad de México, el coliseo mexicano, actualizado para la ocasión, acogerá cinco partidos y tiene una capacidad de 72.766 espectadores. Monterrey y Guadalajara serán las otras dos sedes en territorio mexicano. El primero, con capacidad para 50.113 espectadores, será la sede de cuatro encuentros, al igual que el estadio de Guadalajara (44.330 espectadores), con el Uruguay-España como choque estrella el 26 de junio. México se despedirá del Mundial en octavos de final, cuando se dispute en el Estadio Azteca el último de los partidos en suelo mexicano.

Canadá Del calor mexicano pasamos al fresco canadiense, que tendrá en Vancouver y Toronto sus dos sedes mundialistas. El BC Place de Vancouver (48.821 espectadores) será el estadio situado más al norte del torneo y acogerá siete partidos, incluidos uno de dieciseisavos y otro de octavos de final. Al otro lado del país, el estadio de Toronto (44.315 espectadores), sede habitual de los partidos locales de la selección canadiense, será la sede de seis partidos. Como México, Canadá no tendrá partidos a partir de cuartos de final.