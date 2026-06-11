Fútbol, cultura pop y mucho humor, así es 'Fútbol de calle', el videopódcast más canalla para disfrutar el Mundial

Como si estuvieras en un bar o viendo el fútbol con amigos en casa. Así te sentirás con Fútbol de calle, el nuevo videopódcast de RTVE Play presentado por tres ‘pichichis’ de élite: los youtubers Pedro ‘el ingeniero’, La Sotanita y Javi Torres. Se estrenará este jueves 11 de junio a las 19:20 horas en el canal En Play de RTVE Play, justo antes del arranque de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Alejados de sesudos análisis y discusiones tácticas,Fútbol de calle hablará de fútbol, pero del real, del de los partidos de las calles y plazas, pero también de cultura pop futbolera, de curiosidades del balón y, todo ello, como si de una charla entre amigos en un bar se tratara y con mucho humor. Una especie de pachanga-prémium en la pantalla que se emitirá de lunes a jueves hasta el próximo 19 de julio, siempreantes del partido de la jornada que ofrezca RTVE.

Detrás están auténticos astros de las redes futboleras, con miles de seguidores. Pedro ‘el ingeniero’ se ha hecho un hueco en el universo de Youtube gracias a su manejo de los datos. Pero no cifras aburridas, sino aquellas que ayudan a explicar tácticas y estrategias. Álvaro es ‘La Sotanita’, un experto en analizar el fútbol con humor, con frases míticas en su mochila como “métela tú que a mi me da la risa”, y Javi Torres llega hablar de lo que más sabe: de la cara menos visible del fútbol. Nadie conoce como él los secretos más ocultos y curiosos de los protagonistas del Mundial.