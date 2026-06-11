Fútbol, cultura pop y mucho humor, así es 'Fútbol de calle', el videopódcast más canalla para disfrutar el Mundial
- Los youtubers Pedro ‘el ingeniero’, 'La Sotanita' y Javi Torres hablarán y analizarán cada partido de una forma alternativa y desenfadada
- Fútbol de calle forma parte de la amplia cobertura digital de RTVE Play para el Mundial
- Todas las noticias y última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Como si estuvieras en un bar o viendo el fútbol con amigos en casa. Así te sentirás con Fútbol de calle, el nuevo videopódcast de RTVE Play presentado por tres ‘pichichis’ de élite: los youtubers Pedro ‘el ingeniero’, La Sotanita y Javi Torres. Se estrenará este jueves 11 de junio a las 19:20 horas en el canal En Play de RTVE Play, justo antes del arranque de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.
Alejados de sesudos análisis y discusiones tácticas,Fútbol de calle hablará de fútbol, pero del real, del de los partidos de las calles y plazas, pero también de cultura pop futbolera, de curiosidades del balón y, todo ello, como si de una charla entre amigos en un bar se tratara y con mucho humor. Una especie de pachanga-prémium en la pantalla que se emitirá de lunes a jueves hasta el próximo 19 de julio, siempreantes del partido de la jornada que ofrezca RTVE.
Detrás están auténticos astros de las redes futboleras, con miles de seguidores. Pedro ‘el ingeniero’ se ha hecho un hueco en el universo de Youtube gracias a su manejo de los datos. Pero no cifras aburridas, sino aquellas que ayudan a explicar tácticas y estrategias. Álvaro es ‘La Sotanita’, un experto en analizar el fútbol con humor, con frases míticas en su mochila como “métela tú que a mi me da la risa”, y Javi Torres llega hablar de lo que más sabe: de la cara menos visible del fútbol. Nadie conoce como él los secretos más ocultos y curiosos de los protagonistas del Mundial.
La mayor cobertura digital del Mundial en RTVE Play
Esta propuesta única para vivir el Mundial es una más de las que ofrecerá RTVE Play, que realizará la mayor cobertura digital de su historia en un evento de estas características, con contenidos para todos los públicos, más allá de los noventa minutos que dura un partido. Por eso, junto con Fútbol de calle, la plataforma digital de RTVE recupera Comenta que sales con una propuesta renovada que podrá seguirse en Playz, el canal joven de RTVE Play. Una retransmisión digital alternativa de los partidos de la selección española que combina análisis con entretenimiento y el lenguaje de las nuevas plataformas, de la mano de Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher.
También vuelve para el Mundial el equipo de CTA, que narrará en directo en RTVE Play los partidos más destacados del Mundial, empezando por el inaugural, entre México y Sudáfrica. Las narraciones de autor de Albert Bermúdez regresan junto con los comentarios y el análisis de Anna Palet, Edgar Manchado y Pol Corredoira, a los que se unirán exfutbolistas y periodistas deportivos.
Desde el próximo 11 de junio y hasta la final del próximo 19 de julio, RTVE emitirá en directo y de forma gratuita 34 encuentros del Mundial 2026. Para poder disfrutar de todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada.