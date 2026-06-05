El Mundial 2026 se juega también en 'La Revuelta': programa especial cada viernes de partido

Durante el mes de junio y con motivo del Mundial de Fútbol, la emisión habitual de los jueves de ‘La Revuelta’ se trasladará a los viernes. En concreto, habrá ediciones especiales del programa los viernes 12, 19 y 26 de junio coincidiendo con encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 ofrecidos por la televisión pública.

David Broncano y su equipo ya se han puesto manos a la obra para adaptar su contenido a la gran cita del fútbol y habrá secciones específicas, reportajes balompédicos en distintas localidades españolas e invitados que tendrán que poner a prueba su relación con el deporte rey.

Los programas especiales de los viernes de ‘La Revuelta’, producido en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, tendrán su espacio justo después de los siguientes choques de la fase de grupos del campeonato, a excepción del Uruguay-España, disputado de madrugada, que llevará la emisión del programa de Broncano antes del partido.

12 de junio: Canadá-Bosnia Herzegovina a las 21:00 horas y a continuación ‘La Revuelta’

19 de junio: Estados Unidos-Australia a las 21:00 horas y a continuación ‘La Revuelta’

26 de junio: ‘La Revuelta’ y a continuación Uruguay-España a las 02:00 horas de la madrugada

Desde que ‘La Revuelta’ echó a andar en septiembre de 2024, diversas estrellas del fútbol nacional e internacional se han sentado en el sofá del programa para charlar con Broncano. Este mismo jueves visitó el programa una de las leyendas del Real Madrid, el exfutbolista brasileño Roberto Carlos.

Hasta la fecha, han pasado por el plató tres de los jugadores de la Selección Española convocados por Luis de la Fuente: Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea; Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, que visitó el programa la semana pasada por segunda vez, y Nico Williams, del Athletic Club, que estuvo en ‘La Revuelta’ junto a su hermano, también futbolista del Athletic Club, Iñaki Williams.

También han pasado por plató las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol Vicky López, delantera del F. C. Barcelona, y Mariona Caldentey, delantera en el Arsenal F.C., sin olvidar la presencia de la centrocampista del F. C. Barcelona Alexia Putellas en el homenaje a Rosalía.

Además, se han sentado en el sofá del programa Ronald Araujo, defensa del F.C. Barcelona e internacional con Uruguay, rival de España, o el exfutbolista portugués Luís Figo.