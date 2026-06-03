Luis de la Fuente: "El favoritismo es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho hasta ahora"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, no esquiva la etiqueta de favoritos al Mundial 2026 de fútbol, que comienza en ocho días. Preguntado al respecto este miércoles en rueda de prensa en Las Rozas (Madrid), el técnico recoge el 'guante' de favorito y añade: "Es un reconocimiento al trabajo hecho hasta ahora".

El combinado nacional ha hecho este miércoles en la Ciudad del Fútbol el último entrenamiento previo al enfrentamiento amistoso contra Irak, que será este jueves en el Estadio de Riazor (A Coruña).

De la Fuente se ha mostrado "emocionado, feliz y muy contento. Voy a vivir un hito histórico, la ilusión de cualquier entrenador", en referencia al Mundial de fútbol. En cuanto a si España es favorita, el técnico de Haro (La Rioja), lo considera "un reconocimiento al trabajo hecho hasta ahora".

Pero, al mismo tiempo, el seleccionador amplía el abanico: "Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos y seguramente me dejo alguna. Si alguno cree que no pueden ganarlo, es que no conoce muy bien el potencial futbolístico de estas elecciones. Creo que es un Mundial muy difícil en el que nos sentimos capaces de pelearlo, claro que sí, pero ya veis qué compañeros de viaje tenemos".

Dos son las preocupaciones en el caso del partido amistoso en Riazor: el estado del césped y el de los jugadores 'tocados' como Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz. "Las noticias que tenemos del estado es que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche y están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones", ha dicho De la Fuente sobre el primer asunto.

En cuanto al estado de los jugadores, el seleccionador se ha mostrado confiado en que lleguen también en perfectas condiciones y que se está siguiendo el trabajo previsto. No obstante, ha adelantado que no jugarán este amistoso, como tampoco lo harán los futbolistas que llegan este miércoles después de jugar la final de la Champions.

También se le ha preguntado al seleccionador sobre quién será el titular en la portería o si van a jugar los tres porteros en estos amistosos. En ese sentido, De la Fuente ha asegurado: "A día de hoy sí tengo claro quién es mi portero, incluso el equipo titular, pero hasta el día 15 queda mucho. Tengo por costumbre decírselo primero al jugador".

En el camino hacia una segunda estrella de campeón mundial es inevitable comparar esta selección con la que lo logró en 2010. A ese respecto, el técnico ha afirmado: "Son las dos muy buenas, no podría decirte cuál es mejor, porque me parecen dos súper selecciones. Sobre todo, hay un aspecto muy importante que es la convivencia, la ilusión y compromiso de un grupo, el de aquel de 2010, que me consta, porque yo he hablado mucho con Vicente (del Bosque) de esos detalles".