España - Cabo Verde, en directo hoy en vídeo el partido del grupo H del Mundial 2026
- La selección española debuta en la Copa del Mundo ante el rival más modesto del grupo
- Sigue el España - Cabo Verde en directo en La 1 y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de España y de Cabo Verde de la primera jornada del Mundial de fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Te lo ofrecemos a través de La 1 y la plataforma de streaming RTVE Play y también en el reproductor de esta página.
La selección española debuta en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta frente al rival a priori más modesto del grupo H, la primeriza Cabo Verde, que debuta en la fase final de un Mundial y ocupa el 67º lugar en el ranking FIFA, en contraste con el segundo de la vigente campeona de Europa.
Para este primer partido del Mundial 2026, Luis de la Fuente ha elegido a estos jugadores para la alineación titular: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.
Lamine Yamal y Nico Williams, recién recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo. Es el mismo once que en el último amistoso de preparación para el Mundial de la semana pasada, con la excepción de Gavi en lugar de Álex Baena.
Por su parte, Cabo Verde sale de inicio con Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.
Cabo Verde, la 'cenicienta' del grupo H
Cabo Verde, dirigida desde el banquillo por Pedro Leao Brito 'Bubista', lideró su grupo clasificatorio por delante de Camerún, ganándose jugar el Mundial. Lidera el plantel un histórico del país como Ryan Mendes, el jugador con más internacionalidades. A sus 36 años, el extremo izquierdo del Igdir FK turco sigue en la brecha y ha jugado 92 partidos con Cabo Verde, en los que ha anotado 22 goles. Aunque el máximo goleador de la fase de clasificación ha sido el delantero centro Dailon Livramento, autor de cinco goles en dicha fase. Además, desde su debut en 2024, acumula 13 goles y ocho asistencias en apenas 21 encuentros. Sin embargo, su puntería sufre una metamorfosis radical en el fútbol europeo de clubes, donde los goles se le resisten de forma dramática; de hecho, el último tanto del delantero del Casa Pia fue el pasado 24 de agosto de 2024.
Es un encuentro para no confiarse, puesto que para España serán muy importante no sólo la victoria y los tres puntos, sino una buena renta de goles y evitar cábalas innecesarias para la clasificación.