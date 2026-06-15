España - Cabo Verde, en directo hoy en vídeo el partido del grupo H del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de España y de Cabo Verde de la primera jornada del Mundial de fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Te lo ofrecemos a través de La 1 y la plataforma de streaming RTVE Play y también en el reproductor de esta página.

La selección española debuta en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta frente al rival a priori más modesto del grupo H, la primeriza Cabo Verde, que debuta en la fase final de un Mundial y ocupa el 67º lugar en el ranking FIFA, en contraste con el segundo de la vigente campeona de Europa.

Para este primer partido del Mundial 2026, Luis de la Fuente ha elegido a estos jugadores para la alineación titular: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.

Lamine Yamal y Nico Williams, recién recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo. Es el mismo once que en el último amistoso de preparación para el Mundial de la semana pasada, con la excepción de Gavi en lugar de Álex Baena.

Por su parte, Cabo Verde sale de inicio con Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.