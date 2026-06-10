'Tiburones', 'halcones' y una bicampeona mundial del siglo XX, primeros rivales de España en el Mundial

La selección española de fútbol encara este Mundial de 2026 con la esperanza muy fundada de conseguir su segunda estrella. Los pupilos de Luis de la Fuente deberán ganar siete partidos, siete rivales distintos, empezando por los tres de la fase de grupos: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Cabo Verde - 15 de junio El debut será contra Cabo Verde el 15 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (EEUU). Los 'tiburones azules' de Cabo Verde (67º en el ranking FIFA) son a priori la 'cenicienta' del grupo, pero conviene no confiarse con un equipo que lideró su grupo clasificatorio por delante de Camerún, ganándose jugar el Mundial. Están dirigidos desde el banquillo por Pedro Leao Brito, conocido como 'Bubista', un técnico y exfutbolista de 56 años que tomó las riendas del combinado en 2020. Bajo su mando ha logrado la primera clasificación de Cabo Verde para la fase final de un Mundial. Por tanto, cualquiera que sea su resultado, ya es todo un logro haber llegado. En su plantel figura todo un histórico del país como Ryan Mendes, el jugador con más internacionalidades. A sus 36 años, el extremo izquierdo del Igdir FK turco sigue en la brecha y ha jugado 92 partidos con Cabo Verde, en los que ha anotado 22 goles. En la banda derecha juega otro veterano como Garry Rodrigues, de 35 años, que milita en el Apollon Limasol chipriota. Es el quinto jugador con más internacionalidades, 58 partidos, y ha anotado nueve goles. Entre Rodrigues y Mendes hay otros dos en activo en la selección. Pero también hay juventud en la selección de Cabo Verde. Entre esos dos, pero en el campo, juega de delantero centro Dailon Livramento, de 24 años, que juega en el Casa Pía de la liga portuguesa. Es, además, el máximo goleador de la fase de clasificación con cinco dianas.

Arabia Saudí - 21 de junio Sin moverse de Atlanta ni de estadio, seis días después la Roja disputa la segunda jornada contra Arabia Saudí, la 61ª del ranking. El combinado asiático no es novato en los Mundiales y ya ha disputado seis a lo largo de toda su historia, siendo su mejor clasificación un duodécimo puesto en Estados Unidos 1994. No se le da mal el suelo estadounidense, por tanto. Llegan estrenando seleccionador este mismo año en la persona del griego Georgios Donis, de 56 años, que cuenta con experiencia en la propia liga saudí. No es un desconocido en ese sentido. Uno de los referentes del equipo sigue siendo su capitán, Salem Al-Dawsari, de 34 años. El delantero del Al-Hilal, internacional desde 2012, se hizo famoso en el pasado Mundial de Catar por marcar el gol de la historia victoria sobre Argentina en la fase de grupos, aunque no les sirviera de mucho a los 'halcones verdes'. Sin embargo, el verdadero puntal de la selección saudí en la enrevesada fase de clasificación asiática ha sido el ariete del Al-Ahli Firas Al-Buraikan, autor de cinco tantos. De 26 años, es internacional desde 2019. De la misma generación es el lateral Saud Abdulhamid, uno de los pocos que milita en una liga extranjera, en el RC Lens francés.