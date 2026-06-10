Las historias de Cabo Verde: un internacional por LinkedIn, un milagro en la Copa portuguesa y el goleador más “patriota"

La selección española hará su debut en la Copa del Mundo ante la selección de Cabo Verde, los Tiburöes Azules (Tiburones Azules) que representan un país insular, compuesto por 10 islas volcánicas. 14 de los 26 jugadores no nacieron en el país y dentro de sus estrellas hay historias dignas de Hollywood.

Un internacional por LinkedIn La historia más loca de este equipo, la protagoniza Roberto "Pico" Lopes. Un jugador de origen irlandés, pero con raíces caboverdianas por su padre, que a los 16 años se instaló con su familia en territorio irlandés. En una entrevista con Sky Sports en 2022, "Pico" comentó que a sus 22 años jugaba en la liga de Irlanda y creía que su oportunidad de ir más allá en el fútbol había pasado. Sin embargo, todo cambió en 2018 cuando el seleccionador de ese entonces, Rui Aguas, contactó por primera vez al defensa del Shamrock Rovers a través de LinkedIn. Le invitó a unirse a la selección nacional de Cabo Verde, ya que cumplía con los requisitos por ser hijo de caboverdiano. Al principio, Lopes rechazó la oferta porque no entendía el portugués. Tiempo después, recibió otro mensaje: Lopes lo tradujo e inmediatamente se dio cuenta de que no era una estafa y desde ese momento representa a la selección de Cabo Verde.

El goleador más "patriota" Lopes no es el único con una historia curiosa en este plantel. El caso de Dailon Livramento es un auténtico enigma futbolístico. Convertido en el gran héroe de la clasificación al Mundial, el atacante presume de unos registros brutales con los Tubarões Azules: desde su debut en 2024, acumula 13 goles y ocho asistencias en apenas 21 encuentros. Sin embargo, su puntería sufre una metamorfosis radical en el fútbol europeo de clubes, donde los goles se le resisten de forma dramática; de hecho, el último tanto del delantero del Casa Pia fue el pasado 24 de agosto de 2024. Esta llamativa sequía en el día a día de la temporada ha saltado a los medios de comunicación y a las mesas de debate. En un análisis del programa de la revista Panenka, los analistas Axel Torres y Fermín Suárez desgranaron este fenómeno en el espacio "Dailon Livramento: el delantero caboverdiano que nunca marca con sus clubes". Los expertos apuntaron que esta alarmante discrepancia entre sus números internacionales y sus escasos resultados en clubes podría no deberse a una falta de calidad individual, sino a factores puramente contextuales como la adaptación al sistema táctico de su equipo, la confianza y la posición en el campo.