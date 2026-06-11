Pedro Porro: "Si te ponen como favorito, es que estás haciendo las cosas bien"

Pedro Porro ha comparecido este jueves en las instalaciones de la Baylor School, en Chattannooga, hogar de la selección española durante la fase de grupos del Mundial. El lateral ha reconocido que jugar esta competición es "un sueño desde pequeño" y que tratarán de dar "una alegría" al país.

El defensa también ha hablado sobre su competencia con Marcos Llorente, su compatibilidad en la banda derecha con Lamine Yamal y sobre su futuro, entre otros temas.

La competencia con Marcos Llorente por la titularidad Pedro Porro pugna con Marcos Llorente por la posición de lateral derecho. Aunque el futbolista del Atlético de Madrid parece estar por delante, el del Tottenham considera estar listo. "Me veo muy bien. Sé que tengo un compañero muy bueno como Marcos. Estamos los dos preparados. Cualquiera de los dos va a dar todo por el país", ha declarado. En los momentos en los que le toque jugar, el extremeño tendrá que compartir, a buen seguro, banda derecha con Lamine Yamal. El lateral ha asegurado que su deber es "adaptarse a él", ya que es "el jugador más importante del equipo". Sobre el estado físico del extremo y de Nico Williams, el extremeño ha apuntado que "Lamine y Nico están recuperándose al 100%". Vienen de una lesión complicada los dos. Son cosas que te pueden pasar. Están felices, están con el grupo y eso es lo más importante”, ha señalado.

Su debut en el Mundial, "un sueño" Pedro Porro jugará por primera vez la Copa del Mundo. Al ser cuestionado por ello, el brillo en los ojos le delataba: "Desde bien pequeñito sueñas con jugar una competición así. Trabajas para ello, es muy importante individualmente. Es muy importante y estoy muy ilusionado. Sabemos que tenemos a un país detrás nuestra. Ojalá darles una alegría”. Un sueño cumplido que debe a su familia. “Pienso en mi abuelo, mis hijos, mi mujer. Si me toca debutar, esté pensando en ellos porque ellos son los que estuvieron conmigo cuando no era nadie”, ha señalado. El lateral ha recordado cómo vivió el Mundial de 2010, con la ilusión de repetirlo: “Todo el mundo tiene el recuerdo de 2010 con el gol de Iniesta. Recuerdo bañarme con mis amigos en la plaza de mi pueblo. Fue espectacular para unir al país, que es lo más importante. Sería muy bueno hacerlo otra vez”.