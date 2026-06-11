El marroquí Ez Abde califica de "golpe muy duro" su ausencia en el Mundial 2026 por lesión

El internacional marroquí Ez Abde, que milita en el Real Betis español, ha sufrido en propia persona los rigores del fútbol en forma de lesión, justo cuando se inauguraba el Mundial de fútbol. La federación marroquí ha anunciado su baja por lesión y la entrada de un sustituto. "Un golpe muy duro", en palabras del canterano del Barça.

"Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele", escribió Ez Abde en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El extremo del Real Betis añadió que en los momentos difíciles la fe, la paciencia y la gratitud cobran mayor valor y expresó su deseo de suerte para la selección marroquí: "Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo".

La baja de Ezzalzouli se ha oficializado en la actualización de la lista de 26 jugadores registrada ante la FIFA para el Mundial, en la que figura la inclusión de Amine Sbai como sustituto.

Junto a Ez Abde también ha sido relevado el defensa Nayef Aguerd, cuyo lugar ha ocupado Marwane Saadane, según la inscripción publicada por la FIFA. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado de forma oficial sobre si se trata de ausencias definitivas.