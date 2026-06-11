Futboleros: cómo vivir el fútbol desde casa | En Portada

El Mundial ya está aquí. Un evento deportivo que arrasa en audiencias con lleno en cada partido. Imagen muy diferente a lo que vemos el resto del año en algunos estadios españoles. Los jóvenes cada vez acuden menos a los campos para ver fútbol. Lo dice la encuesta de Hábitos Deportivos del Ministerio de Educación y Deporte. ¿Por qué los estadios no se llenan, tiene que ver el alto precio de las entradas o es por falta de interés? ¿Los jóvenes ya no aguantan 90 minutos de partido? En Portada busca respuestas a estas preguntas escuchando a creadores de contenido, expertos en sociología, árbitros, jugadores de e-sports como el FC, presidentes de la Kings League. El ecosistema fútbol lo forman todos ellos

Un Mundial con nuevas reglas. David Villa jugador de la selección española (2005-2017) /RTVE Los más jóvenes consumen de otra manera. Si antes ir al campo era un acontecimiento social hoy, cada vez son menos los jóvenes que acuden a los estadios a ver fútbol. Nuevas generaciones acostumbradas a las multipantallas y a las que el futbol convencional se les hace largo. Estudiantes de la universidad de Córdoba lo tienen claro: “De los 90 minutos de partido, 30 están entretenidos, los otros 60 no y acabas mirando el móvil, o lo que sea”. De ahí que la FIFA haya decidido cambiar algunas normas, para dinamizar el juego y evitar pérdidas deliberadas de tiempo que se aplicarán ya en este Mundial. Nos lo cuenta, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. “Habrá un límite de 10 segundos en las sustituciones, 5 segundos para saques de banda o de meta. Un jugador lesionado que salga del campo tendrá que esperar un minuto fuera para volver a incorporarse”. Son medidas, nos cuenta Fran Soto, que sin duda harán que el juego sea más rápido, más bonito. Pedro el Ingeniero, creador de contenidos / EN PORTADA “Cambios sí, pero sin perder la esencia del futbol” Así lo piensa “Pedro, el Ingeniero”. En su canal explica jugadas, alineaciones, movimientos tácticos de partidos reales. Este ingeniero informático decidió dejar su trabajo como programador para cumplir su sueño. Explicar fútbol en Youtube. Vi que el fútbol se estaba convirtiendo en algo tóxico, puro salseo nos cuenta. “Se hablaba más de la tarjeta amarilla o de si tuvo que ser expulsado que de fútbol”. Se define como un traductor de lo que pasa en los partidos. “Aquí al menos, dice, sí hablamos de futbol”

90 minutos… son muchos minutos David Moscoso, catedrático de psicología del deporte (Universidad de Granada) / EN PORTADA Durante años, el fútbol fue el gran evento de los fines de semana. Sin embargo, hoy compite con ofertas de ocio, gastronómicas, plataformas de contenidos...Esto ha provocado un descenso del 30% en el número de personas que acuden a los estadios a ver fútbol. Lo explica David Moscoso, catedrático de psicología del deporte en la Universidad de Granada. Los más jóvenes consumen de otra manera, son, nos dice, generaciones multipantalla que no son capaces de aguantar un partido entero porque prefieren cosas más impulsivas, más rápidas más cortas. Otro de los motivos que los aleja de los campos es el elevado precio de las entradas. “Estamos hablando de 700 euros para ver un partido, esto se aleja mucho de ser precios populares” nos cuenta uno de los estudiantes de la Universidad de Granada. Sin embargo, Jorge de la Vega director de negocio de LALIGA explica que sus datos son diferentes. “Nosotros venimos creciendo y hemos batido record histórico de afluencia” Esta temporada nos dice, estamos cerca del 85% de asistencia en LaLiga, e-sports y la Liga Hyper Motion.

Kings League, fútbol a otra velocidad. “El fútbol presencial siempre será el rey” Así de tajante se muestra DjMariiO creador de contenido con más de 10 millones de suscriptores en Youtube. Tiene claro que otras fórmulas como la Kings League son un complemento del fútbol tradicional. DjMariiO creador de contenido / EN PORTADA Su vida y su carrera como creador de contenidos se mueve en torno al fútbol, un mundo al que llegó algo tarde. “Yo de pequeño bailaba sevillanas porque tenía un amigo cordobés y uno sevillano y no me interesaba nada el fútbol. Era muy malo jugando”. Años después se ha convertido en uno de los presidentes de la Kings League un formato pensado para atraer a los más jóvenes. “Lo que hicimos fue diseñar partidos de 40 minutos donde cambian las reglas, y donde cada 3 o 4 minutos estamos provocando que pasen cosas. Cogimos cosas de los e-sports, de los videojuegos.” Lo explica Oriol Querol, director de producto de la Kings League quien nos cuenta que esto unido a la presencia de creadores de contenido y ex futbolistas como Casillas, Ibai, TheGrefg han convertido la Kings en un producto atractivo . Adri Contreras con su equipo en el vestuario / EN PORTADA Adri Contreras, es otro de los actuales presidentes, ganador de la primera Kings League. Todavía hoy se emociona recordando la final que ganó “El Barrio” su equipo. Con él y con el realizador de este espectáculo Alex Miñana, conoceremos de cerca cómo es la Kings League por dentro. “Tenemos drones, muchísimas cámaras, infinidad de pantallas gracias a ello conseguimos un ritmo de realización muy rápido”. Además, explica Miñana, probamos cosas muy locas que en televisión convencional sería imposible porque está todo mucho más cerrado. Un fenómeno, el de la Kings que ahora arrasa fuera de nuestro país con más de 3 millones de personas viendo la final de la World Cup Nations.