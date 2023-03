El show de la Kings League: el evento que redibuja los límites entre deporte y entretenimiento

La primera edición de la Kings League ha llegado a su fin con la victoria de El Barrio en un abarrotado Camp Nou. El torneo creado por Piqué ha pasado del éxito en 'streaming' a crear un espectáculo de masas capaz de llenar uno de los estadios más grandes de Europa: fans, futbolistas, políticos y leyendas del fútbol no han querido perderse la 'final four' y han contribuido a que el evento haya sido lo más seguido del fin de semana.

No era la final de la Champions League ni tampoco el Barcelona se jugaba un título. Los más de 92.000 espectadores que llenaron hasta la bandera el Camp Nou querían ver una nueva manera de ver el fútbol y también a sus ídolos futbolísticos y de entretenimiento. Los Ibai, The Gregf, Spursito, Buyer o Guarnizo son seguidos por millones de jóvenes (y no tan jóvenes) en todo el mundo y si a eso le sumas leyendas de la talla de Casillas, Agüero o Pique, te queda un conexión explosiva que no puede fracasar.

El propio Pique lo ha dicho en alguna ocasión. "La Kings League no está creada para competir con el fútbol convencional". Sin embargo, los más de dos millones de personas que no quisieron perderse el evento en la pantalla y todos los aficionados que se acercaron al escenario donde se celebraba la final, pueden cambiar la manera en la que en un principio se había creado este certamen de fútbol-7. ¿Es un fenómeno deportivo y debe calificarse como tal o simplemente debe ser catalogado en puro entretenimiento para los amantes del fútbol? Solo el tiempo será capaz de responder esta cuestión.

El fenómeno que engloba a futbolistas, periodistas,'streamers' y políticos La expectación generada se comprobó desde el inicio una jornada en la que se disputaban dos semifinales y la final. Los presidentes de los cuatro equipos participantes llegaron al estadio azulgrana en helicóptero y Neymar protagonizó un cameo en un video distribuido por la Kings League. “�� Ayer @neymarjr nos robó la copa, pero le hemos dado una plaza en la Kings League brasileña y la pudimos recuperar.#KingsLeague #InfoJobs pic.twitter.com/vdpqM3mpDf“ — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 27, 2023 En la final, en el palco se encontraban el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, junto con el del Barcelona, Joan Laporta, y el concejal de deportes del ayuntamiento barcelonés, David Escudé. Parece increible, pero las máximas autoridades de la segunda ciudad más grande del país no quisieron perderse el torneo y se sumaron a la iniciativa de Pique. La magnitud de la primera edición de la Kins League es tal que hasta a la clase política no le ha quedado más remedio que tener en cuenta esta iniciativa y sumar fuerzas con el Barcelona para llevarlo a cabo. Resultado final: un éxito rotundo.

Entretenimiento o deporte Para tener una idea del éxito de la competición, un dato: los 92.522 espectadores de pago que asistieron a los partidos son doscientos menos de los que vieron en directo el último clásico de LaLiga (95.745 el pasado 19 de marzo), siendo el aforo máximo de 95.877. Una cifra que refleja la importancia para el espectador y para los seguidores del deporte rey. 17.53 min La Final Four de la Kings League al Camp Nou, amb Gerard Romero Ahora, es el turno de las televisiones. ¿La Kins League seguirá emitiéndose en plataformas gratuistas como Twitch o Youtube o las grandes empresas de televisión intentarán adquirir los derechos del torneo para emitirlo como si fuese la Liga, la Copa del Rey o la Champions League?. Parece que es cuestión de tiempo que ocurra o que incluso veamos un canal exclusivo para este nuevo deporte. Lo que es seguro, es que la afición responderá y que serán muchos los que pagarán para poder seguir en vivo un evento que ya ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.

Un espectáculo muy rentable Más allá de el deporte, la Kins League es un evento o espéctaculo muy rentable. Los más de 92.000 aficionados pagaron su entrada para estar presente en el Camp Nou y lo hicieron con tickets entre 10 y 60 euros. Un precio asequible para todo aquel que quiera disfrutar de la pelota y del show que rodeó el torneo durante toda la jornada. Asimismo, el Barcelona también sacó rentabilidad al certamen con, según las informaciones, una cifra cercana a los 2.5 millones de euros gracias a marcas, entradas y por ofrecerse a realizar la 'final four' en su recinto. La entidad blaugrana fue la otra gran ganadora de la tarde en un evento donde terminó disfrutando todo el mundo: los seguidores, los jugadores que se alzaron con el título y el club que fue sede de un show inigualable.